Bentwisch: Betrunkener Reiterin droht wegen Polizistenattacke Haftstrafe

Die Polizei im Landkreis Rostock ermittelt weiterhin gegen eine Frau, die stark betrunken auf einem Pferd geritten ist und dabei Polizisten attackiert haben soll. Der Vorfall ereignete sich am 28. Dezember.

Bentwisch. Die 27-Jährige muss sich wegen tätlichen Angriffs auf Polizisten verantworten, wie ein Polizeisprecher am Montag in Güstrow sagte. Sie soll in Kürze angehört werden. Das Strafgesetzbuch sehe für solche Fälle Haftstrafen zwischen drei Monaten und fünf Jahren vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vorfall hatte sich am 28. Dezember bei Klein Bartelsdorf, einem Ortsteil von Bentwisch, ereignet. Zeugen hatte die Polizei gerufen. Die Reiterin aus der Region war auf einem Landweg angetroffen worden, wo sie mit dem Pferd im Schritt unterwegs war. Als die Beamten sie zum Absteigen aufforderten, soll sie nach den Beamten getreten und diese auch getroffen haben.

Mit Handfesseln abgeführt

Die Polizisten zogen die Frau vom Pferd und legten ihr Handfesseln an. Bei einer Atemalkoholmessung wurden laut Polizei 3,17 Promille gemessen. Die Frau konnte später wieder nach Hause, wird aber nochmal zu einer Anhörung geladen, hieß es. Das Reiten unter Alkohol sei nicht unter Strafe gestellt, eine Gefährdung des Straßenverkehrs habe nicht vorgelegen. Das frei herumlaufende Pferd wurde von Zeugen zu seinem Stall gebracht. Die Beamten blieben dienstfähig, hieß es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von dpa