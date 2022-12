﻿Berliner von Rostocks Grubenbäcker: Was in seinen Silvester-Pfannkuchen steckt

Jens Mühlau ist der letzte Bäcker in der Östlichen Altstadt von Rostock, der Brot, Brötchen und Berliner noch auf traditionelle Weise herstellt. In der Nacht vor Silvester geht’s in seiner Bäckerei besonders heiß her. 2000 Pfannkuchen wollen gebacken werden. Was die kosten und welche Sorte der Bäcker selbst gern isst.

Rostock. Die Nacht bricht an in Rostock, die halbe Stadt legt sich schlafen. Für Jens Mühlau beginnt der Tag. Es ist 22 Uhr und in seiner Backerei in der Grubenstraße geht es heiß her: Der rund 120 Jahre alte Backofen bullert, die Knetmaschinen wirken Sauerteig durch. Und in der kleinen Frittierbutze schubst der Bäckermeister Hefeballen in ein Bad aus siedendem Öl: Berliner Pfannkuchen, auch Kräppel oder Krapfen genannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Siedegebäck ist heiß begehrt und Silvester buchstäblich in aller Munde. Deshalb hat der Rostocker Grubenbäcker alle Hände voll zu tun. In einer normalen Nacht backt Jens Mühlau 30 Berliner, für den letzten Tag des Jahres müssen 2000 Stück her. Gut die Hälfte davon ist schon vorbestellt.

Lesen Sie auch

Wenige Zutaten und 120 Jahre altes Rezept

Was macht die Berliner so beliebt? Gute Rohstoffe und traditionelles Handwerk – das schmecke man, sagt der Bäcker. „Das Rezept stammt von 1900“, erklärt Jens Mühlau. Simple Zutaten wie Mehl, Wasser, Hefe, Eier, eine Prise Salz und etwas Zucker werden zum Berlinerteig verarbeitet. „Der muss lange im Kessel laufen und schön durchgeschlagen werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit seine Kunden am Silvestermorgen frische Pfannkuchen kaufen können, wird die Nacht auf den 31. Dezember für Jens Mühlau und drei seiner Mitarbeiter extralang. „Wir fangen schon um 19 Uhr an und kommen hier nicht vor 9 Uhr raus. Danach bist du groggy.“ Die XL-Schicht ist auch wegen der XS-Fettwanne nötig: Nur 24 Teiglinge können gleichzeitig darin schwimmen und bräunen. Macht 84 Ölbäder für Silvester.

Konfitüre, Pflaumenmus und Senf als Füllung

Auch die Grubenbäcker-Backstube ist klein und heizt sich schnell auf weit über 30 Grad Celsius auf. Für Jens Mühlau und seine Männer kein Problem. Dem Waschküchenklima trotzen sie mit launigen Sprüchen und Routine. Mit schlafwandlerischer Sicherheit bewegen sich die Bäcker durch die schmalen Gänge, wirken Teige rund, bestücken Backbleche und ziehen knackfrische Brötchen aus dem Ofen.

Im Ölbad werden die Pfannkuchen goldgelb. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Pfannkuchen sind binnen Minuten goldgelb gebrutzelt. Jens Mühlau holt sie aus der Fettwanne. Ein verführerischer Duft zieht durch die Backstube. Kaum sind die Berliner etwas abgekühlt, verpasst der Bäckermeister ihnen ein süßes Innenleben: Er füllt sie mit Dreifruchtkonfitüre oder Pflaumenmus.

Jens Mühlau füllt die Silvester-Berliner mit Konfitüre, Pflaumenmus und Senf. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Silvester darfs ’ne Nummer schärfer sein: Mühlau spritzt Senf in dutzende Pfannkuchen. Was für manchen ungenießbar sein mag, ist für ihn ein Leckerbissen. „Wenn die Berliner warm sind, schmeckt das richtig geil“, schwärmt der Bäcker. Seinen Kunden bietet er mostrichgefüllte Hefeballen aber nur auf expliziten Wunsch an. Für jene, die sich einen Spaß mit ihrer Silvester-Runde erlauben wollen.

Kunden stehen Schlange für Brötchen und Vollkornbrot

Bevor die Berliner in die Verkaufsregale der Bäckerei dürfen, taucht Jens Mühlau jeden einzelnen kopfüber in einen Zehn-Liter-Eimer mit Zuckerguss. In seinen fast 40 Berufsjahren hat Mühlau Abertausende Berliner glasiert und die süßen Dinger dennoch nicht satt. „Ich esse gern mal einen Pfannkuchen, manchmal auch zwei.“

Jeder Pfannkuchen bekommt eine Haube aus Zuckerguss. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit 1984 ist Jens Mühlau Bäcker. Heute ist er einer der letzten in Rostock, die Kuchen, Brot und Brötchen noch nach traditionellen Rezepten und ohne Fertigmischungen backen. Echte Handarbeit – darauf ist Mühlau stolz, viele Rostocker schätzen das. Für Knüppel, Doppelte und Vollkornbrot stehen sie am Wochenende oft Schlange. Am Samstag werden dazu rund 2000 Berliner über den Ladentresen gehen für sehr moderate 1,50 Euro pro Stück.

Trotz langer Vor-Silvester-Nachtschicht: Den Jahreswechsel will auch Jens Mühlau feiern – mit Silvester-Pfannkuchen natürlich.

Öffnungszeiten am 31. Dezember: 6-11 Uhr