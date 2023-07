﻿Berlinerin badet mit zwei Kindern in Graal-Müritz und ertrinkt fast: „Ich habe die Gefahr unterschätzt“

Graal-Müritz. Dramatische Szenen spielten sich am Dienstag in der Ostsee vor Graal-Müritz (Landkreis Rostock) ab. Eine Mutter und zwei Kinder halten sich an den Buhnen fest – die Strömung hat sie dorthin getrieben. Die Erwachsene ruft um Hilfe. Keiner reagiert. Sie versucht, die beiden Achtjährigen über Wasser zu halten. Doch die Kraft schwindet. „Wenn jetzt keiner kommt, muss ich aufgeben“, denkt die Berlinerin.

Dann sieht sie am Strand ein Quad mit Blaulicht. Es sind die Ehrenamtler der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Einer wirft ein Seil in das Wasser, der andere hangelt sich daran entlang. Peggy H. ergreift es, die Retter tragen die erschöpften Kinder an Land.

Ostseeurlauberin ertrinkt fast: „Ein traumatischer Moment“

„Dieser plötzlich fehlende Boden unter den Füßen war erschreckend“, berichtet die Urlauberin, deren Schock auch am nächsten Tag tief sitzt, mit Hauptstadtdialekt. „Ein richtig traumatischer Moment.“ Dass Westwind der Stufen vier und fünf zu derart gefährlichen Strömungen an den Buhnen führen kann, war ihr und der befreundeten Familie, mit der die 42-Jährige ein paar Tage an der Ostsee verbringt, nicht bewusst.

Das gilt ebenso für die abrupte Wassertiefe – laut Rettungsschwimmer Nick Martienß, der die beinahe Ertrunkenen aus dem Wasser zog, „kann es schnell mal zwei Meter heruntergehen“. Die Touristin räumt ein: „Wir haben die Gefahr unterschätzt.“

Touristin aus Berlin über die DLRG-Flagge: „Gelb ist nicht Rot“

Am gleichen Tag halfen die DRLG-Ehrenamtler in Graal-Müritz einem Jungen im Kindergartenalter, der sich ebenfalls in der Nähe der Buhnen aufhielt. Erst vor einer Woche waren elf Menschen, darunter drei Schülerinnen aus Berlin, bei ähnlichen Verhältnissen in Rostock-Warnemünde gerettet worden, zwei wurden wiederbelebt. Dabei weisen Flaggen am Strand auf die Gefahren bei stürmischem Wetter hin: Sie werden teilweise nicht ernst- oder wahrgenommen.

Im Falle der Truppe um Peggy H. wehte eine gelbe Fahne über dem DLRG-Turm. Das bedeutet, dass Nichtschwimmer und unsichere Schwimmer nicht ins Wasser gehen und keine Hilfen benutzt werden sollen. „Na ja, Gelb ist nicht Rot“, hätten sie in einem vorherigen Gespräch noch gesagt, berichtet Katharina V., die in der Sonne lag, als ihre Freundin mit den beiden Kindern baden ging. „Aber wir kannten uns nicht wirklich aus.“

Auch ihr habe das Ereignis einen nachhaltigen Schrecken eingejagt. „Ich war wie gelähmt und habe nur Köpfe gezählt im Wasser“, berichtet die 42-Jährige, deren Tochter Marie in der Ostsee um ihr Leben bang.

Warnflaggen und Baderegeln Jede Flagge am Strand hat eine Bedeutung. Die rot-gelbe Flagge (in Kombination mit der weißen DLRG-Flagge) bedeutet, dass überhaupt Rettungsschwimmer an dem Abschnitt im Einsatz sind. Eine gelbe Flagge daneben warnt, dass nur geübte Schwimmer ins Wasser gehen sollen. Die rote Flagge bedeutet Lebensgefahr. Eine schwarz-weiße Flagge deutet auf den Wassersportbereich hin. Baden ist verboten. Eine grüne Flagge ist kein offizielles Zeichen der DLRG, hat also keine Aussagekraft. Die Rettungsschwimmer weisen auf gängige Baderegeln hin: Nur an beaufsichtigten Abschnitten baden gehen, nicht überhitzt oder unter Alkoholeinfluss ins Wasser gehen. Warnhinweise beachten und Kinder beaufsichtigen. Nicht allein ins Wasser gehen.

Gelbe Flagge: Mit Seepferdchen am besten knietief in die Ostsee

Diese sei eine Wasserratte, könne aber noch nicht sicher schwimmen. Ole habe das Seepferdchen. Weil die beiden jedoch schon mehrfach im Urlaub am Meer gewesen seien, hätten sie und die Erwachsenen beim Anblick der Ostsee eher gedacht, „das sind schöne Wellen“, berichtet Peggy H. und sieht aus dem Fenster des DLRG-Wachturms.

Zudem fehle es an einer Definition, was „erfahrene Schwimmer“ seien. „Darf ein Kind mit Seepferdchen ins Wasser?“, fragt die Berlinerin in Richtung ihres Retters Nick Martienß. „Knietief vielleicht“, antwortet er. „Das muss man wissen“, entgegnet sie.

Ernsthaft verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. „Wir haben aber Schrammen überall“, sagt die achtjährige Marie. Kumpel Ole stimmt zu: „An den Knien zum Beispiel – und ich habe viel Wasser geschluckt.“

„Gehen jetzt mit einem anderen Respekt ins Meer“

Die Flaggen hätten die Beteiligten mittlerweile studiert. „Die werden wir uns in Zukunft immer anschauen, wir wissen jetzt: Es sind Sekunden, in denen man die Kontrolle verliert“, sagt Katharina V., um andere zu warnen. Und sie hätten gelernt, künftig an bewachte Strände zu gehen. Denn dass das Unglück gerade so in Sichtweite des Wachturms geschah, sei Zufall gewesen. Umso dankbarer seien die Touristen den Rettern, ihren „Superhelden“, dass sie gesehen wurden. „Wir gehen jetzt mit einem anderen Respekt ins Meer.“

