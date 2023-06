﻿Bernstein-Schmuck aus Rostock: In diesem Laden finden Ostsee-Liebende Besonderes

Rostock. In aller Welt suchen Schatzjäger nach dem berühmten Bernsteinzimmer. Das Bernsteinhaus ist zum Glück nicht verschollen, aber ein echter Geheimtipp für Ostsee-Fans.

In dem Geschäft in Rostocks Östlicher Altstadt finden Liebhaber exklusiven Schmucks, was ihr Herz begehrt. In ihrem Werkstattatelier fertigt und verkauft Silke Herloff Ketten, Ringe und Armbänder mit Bernsteinen in allen Formen und Farben.

Nicht nur ihre Kunden, auch die Rostockerin liebt das „Gold des Meeres“ – und das schon seit ihrer Kindheit. Das aus der Sammelleidenschaft ihr Beruf wurde, verdankt sie einem Familienausflug.

„Wir waren in Ribnitz im Bernstein-Museum und haben auf einer Landkarte die Bernsteinlagerstätten in unserer Region entdeckt. Das war Ende der 70er. Damals war ich zehn oder elf Jahre alt. Danach sind wir ganz Usedom abgeschritten, haben die Lagerstätte gefunden und Bernstein geschürft wie verrückt. Wir waren wie im Goldrausch“, erzählt sie und lacht.

Irgendwann hatten die Herloffs so viel Bernstein zusammen, dass sie entschieden, daraus Schmuck zu machen – als Hobby nebenbei und zunächst mit recht ungewöhnlichen Materialien. „Von bekannten Zahnärzten haben wir Dentaldraht bekommen und damit rumgebastelt“, erinnert sich Silke Herloff.

Design-Talent liegt in der Familie der Rostockerin

Heute verarbeitet sie ausschließlich Gold und Silber. Das Talent, aus Edelmetall und Bernstein Schönes zu erschaffen, liegt Silke Herloff in den Genen: Ihr Vater war Leiter der Künstlerischen Werkstätten für Malerei, Grafik und Schmuckgestaltung an der Uni Rostock. Ins Bernsteingeschäft stieg er 1993 samt Frau und Kindern ein. Gemeinsam betrieben sie mit dem Fischkutter „Bernstein“ in Warnemünde jahrelang eine Werkstatt mit Verkauf.

1996 eröffneten die Herloffs das Bernsteinhaus in der Östlichen Altstadt. Dieses führt Silke Herloff seit 2018 allein. „Mit Leidenschaft“, sagt sie. Eigentlich ist sie gelernte Bauzeichnerin, hat Germanistik und Kunstpädagogik studiert. Als Schmuckdesignerin bringt sie nun interessierten Kunden in Kursen bei, wie man das fossile Harz verarbeitet.

Wie vielfältig Bernsteinschmuck ist, zeigt sich im Laden: In etlichen Vitrinen reihen sich schlichte Bandringe und opulente Anhänger, filigrane Ohrstecker und wuchtige Armbänder aneinander. Alles Unikate.

Echter Baltischer Bernstein und teure Schätze

Ob schier oder opak, weiß, rot oder champagnerfarben: Bei jedem Schmuckstück setzt Silke Herloff den Bernstein so in Szene, dass seine Schönheit voll zur Geltung kommt. Da darf sich das Harz zumindest teilweise auch mal von der rauen Seite zeigen: Der natürliche Verwitterungsschorf zeigt, dass der Bernstein echt und keine aus Polyesterharz geformte Mogelpackung ist.

Edle Nachbarn sind aber erlaubt – blaufunkelnde Opale zum Beispiel, die auf Ringen mit Bernstein um die Wette leuchten. Das teuerste Stück im Laden ist nur für Kenner als solches zu erkennen: eine Kette aus sehr seltenem schwarzen Bernstein. Preis: fünfstellig.

Beliebt bei Hochzeitspaaren: Eheringe mit Bernstein

Ihr Rohmaterial sammelt Silke Herloff nur noch selten selbst: „Nur, wenn ich beim Spazierengehen an der Ostsee was finde.“ Das meiste kauft sie, von privaten Sammlern beispielsweise. Was bei denen in Regalen und Co. verstauben würde, verwandelt die Rostockerin mit viel Liebe in Liebessymbole: Eheringe mit Bernstein seien aktuell sehr gefragt.

Wenn sie in ihrer Werkstatt Dremel und Schleifmaschine anschmeißt und sich Bernsteinpartikel wie Puder auf alles legen, trägt die Kunsthandwerkerin selbst keinen Schmuck – mit einer Ausnahme: „Meine Bernsteinohrringe leg’ ich nie ab.“

Viele Bernsteinfans können sich Tag und Nacht nicht von ihren Schmuckstücken trennen. Nicht nur, weil sie so schön und kostbar sind und Bernstein Heilkräfte besitzen soll. Bei Esoterikern gilt er als Schutzstein, der Lebensfreude schenkt. Letztere bekommt man im Bernsteinhaus zuhauf – in Form von Schmuck und Silke Herloffs herzlicher Art, mit der sie Freunde wie Fremde empfängt.

Bernstein – Daran erkennen Sie, dass der Ostsee-Schatz echt ist Golden, weiß, rot oder grün, klar oder undurchsichtig: Bernstein gibt es in gut 240 Farbabstufungen. Die meisten sind gelb und opak. Echter Bernstein schwebt in salzhaltigem Wasser und schwimmt auch in einer gesättigten Kochsalzlösung. Außerdem ist er leicht zu entzünden, verbrennt mit einer hellen Flamme und duftet dabei aromatisch nach Harz. Klopft man mit Bernstein leicht gegen die Zähne, erzeugt das einen weichen Klang, der sich von Steinen deutlich unterscheidet. Außerdem lädt sich Bernstein elektrostatisch auf, wenn man ihn über Textilien reibt und zieht dann kleine Schnipsel an.

Bernsteinhaus: Wollenweberstraße 46; Öffnungszeiten: Di-Fr 11-17 Uhr, Sa 11-13 Uhr

