﻿Bernstein, Seeglas, Ostsee-Jade finden: Die besten Orte in MV für Schatzsucher

Für Urlauber sind sie beliebte Souvenirs, für Küstenkinder ein Stück Heimat, für Sarah Borchardt aus Graal-Müritz sind sie Schätze: Aus Fossilien wie Seeigel und Donnerkeile, aus Bernstein und Seeglas stellt die gebürtige Schweizerin Schmuck und Bilder her. Was die Unikate kosten und wo Sucher selbst fündig werden.

Graal-Müritz. Das Meer schickt schaumgekrönte Wellen an den Strand und mit ihnen eine Meerjungfrauen-Träne: ein Stück flaschengrünes Seeglas, von Sand und Salzwasser ganz rund geschliffen. Die Ostsee spült es Sarah Borchardt quasi vor die Füße. Die 32-Jährige liest die Scherbe auf und hält sie ins Sonnenlicht. „Wie wunderschön sie leuchtet.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Solche Ostsee-Schätze lassen das Herz der gebürtigen Schweizerin höher schlagen. Seit ihrer Kindheit ist sie meerverliebt und leidenschaftliche Sammlerin. „Schon als Dreijährige hab’ ich auf Reisen mit meinen Eltern Seeglas und Muscheln gesammelt.“

Für die Liebe zog die Schweizerin an die Ostsee

Heute muss sie dafür nur vor die Haustür: Seit vier Jahren lebt Sarah Borchardt in Graal-Müritz. Der Liebe wegen verließ sie ihre Heimat und zog zu ihrem Mann, einem waschechten Mecklenburger. Gemeinsam ließen sie sich im Ostseebad nieder. „Für mich war klar: Wenn ich nach Deutschland ziehe, dann ans Meer.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wann immer es die Zeit erlaubt, radelt die Tourismuskauffrau an den Strand des Ostseebades und macht sich auf die Suche. „Bernstein, Seeglas, Donnerkeile, Ostsee-Jade, Seeigel – hier findet man alles.“ Mindestens zweimal pro Woche spaziert sie am Ufer entlang – und vergisst dabei oft die Zeit. „Manchmal bin ich acht Stunden unterwegs, ohne dass ich es merke“, sagt Sarah Borchardt und lacht. Das lohnt sich: Was die 32-Jährige findet, ist ein Social-Media-Hit und bringt ihr Komplimente und Kundschaft ein.

Sarah Borchardt weiß, wo sie Bernstein und Ostsee-Jade findet Ostsee-Jade, Seeigel, Bernstein und Seeglas: Am Strand lassen sich viele Schätze finden. © Quelle: Martin Börner

Viele Likes auf Instagram für Ostsee-Schmuckstücke

Mit Fotos ihrer Schätze sammelt sie Likes auf Instagram. Aus ihren Strandfunden kreiert sie Schmuckstücke, schön wie ein Tag am Meer. Ob Ohrring, Armband oder Kette: „Jedes Teil ist ein Unikat, denn ich nutze nur das, was das Meer mir schenkt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während andere Seeglas auf Hochglanz polieren, möchte Sarah Borchardt dessen „Frosting“ erhalten und mit ihm seine Geschichte: Die matte Oberfläche ist Resultat jahrzehntelangen Feinschliffs im Meer. Und ein Qualitätssiegel. Denn eine Frage taucht bei ihren Followern öfter auf: Ist das alles echt? „Ja“, versichert die Graal-Müritzerin. „Diese besondere Oberfläche kann man nicht imitieren.“ Mogelpackungen stinken gegen ihre Naturschönheiten buchstäblich ab: „Echtes Seeglas riecht nach Salzwasser.“

In der linken Hand hält Sarah Borchardt Ostseeglas, welches noch nicht den typischen Charme des Seeglases hat, wie das Stück Seeglas in der rechten Hand hat. © Quelle: Martin Börner

Bei ihren Kunden besonders beliebt ist Seeglas, das in den Blau- und Grüntönen der Ostsee leuchtet. Sarah Borchardt veredelt es: Sie fädelt die Stücke auf Sterlingsilber-Ketten, kombiniert sie mit Bernstein oder fertigt Ohrringe und Armbänder daraus. Hingucker sind auch die Fundstücke, deren Namen an Edelsteine erinnern: Ostsee-Jade. Die Faserkalkstücke schimmern je nach Fundort in unterschiedlichen Pastelltönen. „An der Ostsee findet man meist rosa Exemplare, in Schleswig-Holstein eher grüne.“

Aus Ostseeschätzen wie Seeglas fertig Sarah Borchardt Schmuck und dekorative Bilder. © Quelle: privat

Sammlerin teilt Tipps für Schatzsucher

Sarah Borchardt kennt sich aus. „Ich sammle überall an der Nord- und Ostseeküste.“ Sie wähle sogar ihre Urlaubsziele danach aus, wie viel Strandgut sie versprechen, erzählt sie und lacht. Ihre Hotspots in MV? „Die Steilküsten von Wustrow und Ahrenshoop und die der Insel Rügen.“ Ihr Tipp an Sammler, die fündig werden möchten? „Nicht aufgeben. Es gehört viel Geduld dazu. Manchmal laufe ich stundenlang am Wasser lang und finde nichts.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Gold des Meeres: Bernstein. © Quelle: Martin Börner

Wer sich nicht aufs Glück verlassen will, kann Ostsee-Schätze kaufen: Sarah Borchardt bietet Seeglas- und Bernsteinschmuck, Fossilien und Strandgutbilder auf Märkten, online auf www.Etsy.com unter „OstseeStrandkunst“ und im Souvenirshop des Stralsunder Ozeaneums an. Seeglas-Ketten kosten 39 und 49 Euro, Ohrringe gibt es ab 15 Euro. https://www.instagram.com/p/CmzQuixB_L-/?hl=de

Der Kundenkreis wächst. Ihre Sammelei soll aber ein Hobby bleiben, sagt Sarah Borchardt. Weil sie mit Hühnergott, Donnerkeil und Co. nicht steinreich werden will, macht es ihr nichts aus, wenn sie am Strand mal leer ausgeht. Sie fühle sich immer beschenkt. „Ein Tag am Meer – es gibt nichts Schöneres.“ Deshalb will sie auch weiter so oft, wie’s geht ans Wasser – gespannt, welche Schätze ihr die Ostseewellen vor die Füße spülen.