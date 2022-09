﻿„Besitos“ am Stadthafen: Warum Rostocks bekanntes Tapas-Restaurant schließt

Nach 15 Jahren Betrieb ist Schluss mit dem beliebten Lokal „Besitos“ in Rostock. Doch Betreiber Fabian Stenzel und sein Team starten nahtlos in eine neue Ära. Was sie vorhaben und was Gäste künftig am Stadthafen erwartet.

Rostock. Köstliche Tapas, leckere Cocktails und eine Eins-a-Lage: Das ist das Erfolgsrezept, mit dem das Restaurant „Besitos“ im Rostocker Stadthafen seit 15 Jahren seine Gäste glücklich macht. Doch damit ist nun Schluss. Zumindest teilweise, denn seit Mitte September gibt es das „Besitos“ an der Warnow nicht mehr. Für Betreiber Fabian Stenzel ist das allerdings kein Grund zum Traurigsein – im Gegenteil. Er führt sein Geschäft jetzt völlig unabhängig und unter neuem Namen.

„Panoramico“ heißt das zweistöckige Tapas-Restaurant am Stadthafen seit Kurzem. Ein Titel, der das spanische Flair und die Top-Lage mit dem herrlichen Blick übers Wasser widerspiegeln soll. „Das war eine Teamentscheidung“, so Stenzel, der derzeit 14 Mitarbeiter beschäftigt. Zwölf von ihnen sind festangestellt und der Großteil bereits seit vielen Jahren in dem etablierten Lokal tätig. Daran soll sich auch nichts ändern. Genauso wenig wie an dem Angebot, das die Gäste kennen.

Aus den Fesseln des Franchise-Vertrags gelöst

Das besticht vor allem durch Tapas, kleine Appetithäppchen – mit Fleisch oder vegetarisch – die sich in allen erdenklichen Kombinationen so zusammenstellen lassen, bis der Magen voll ist. Mehr als 11 000 Möglichkeiten, sich ein Hauptgericht aus drei Komponenten zusammenzustellen, gibt es laut „Panoramico“-Chef Stenzel auf seiner Karte.

Die sollen künftig noch vielfältiger werden. Denn nachdem er sich von seinem Franchise-Unternehmen, der Enchilada-Unternehmensgruppe mit Sitz in Gräfelfing in Oberbayern, getrennt hat, habe er weitaus mehr Handlungsspielraum, so der Gastronom.

Denn zwar garantiere das Prinzip „Franchise“ dem Lizenznehmer gegen Zahlung einer Gebühr ein fertiges Konzept – von der Speisekarte bis zu Tischen und Stühlen wird alles vorgegeben – allerdings muss ein Unternehmer dafür auch einen nicht unerheblichen Teil seines Umsatzes abgeben. Darauf hatte Stenzel eigenen Angaben zufolge keine Lust mehr, auch, weil sich die Zusammenarbeit mit dem Franchise-Geber zunehmend schwieriger gestaltete. Der studierte Logistiker entschied sich einmal mehr, sich von festen Vorgaben zu lösen.

Saisonale Karten mit regionalen Produkten für Abwechslung

Nachdem er 2013 anfing, in dem rund 450 Quadratmeter großen Restaurant mit bis zu 400 Sitzplätzen drinnen und draußen als Barkeeper zu arbeiten, begann er zwei Jahre später die Geschäftsführer-Ausbildung. „Ich wusste, ich will weiter in dem Laden arbeiten, aber als Chef“, so Stenzel. Sein damaliger Vorgesetzter hatte Vertrauen und überließ ihm 2016 schließlich das Restaurant.

Im „Panoramico“ will Stenzel nun weiterhin die „guten Sachen, die die Gäste lieben“ anbieten, aber auch saisonale Karten mit regionalen Produkten, wie Fleisch von Pistol Prime aus Roggentin. „Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns schneller, einfacher und besser weiterzuentwickeln“, steht auf einem Erklärblatt zum Namenswechsel, das die neue Speise- und Getränkekarte flankiert.

Auf der hat der beliebte Cocktail „Fuego“, der aus Rum, Triple Sec, Grenadine, Banane, Maracuja- und Orangensaft gemacht wird, dann eben seinen früheren Beinamen verloren, schmeckt aber genauso wie immer. Das sei unproblematisch, denn die einzelnen Rezepte wären anders als das Gesamtkonzept der Franchise-Gruppe nicht geschützt.

Gutscheine behalten Gültigkeit, Cocktail-Casino bleibt

Viel mehr als der Name ändert sich im „Panoramico“ am Rostocker Stadthafen also nicht und das sei auch gut so, erklärte Betreiber Stenzel. Denn das Restaurant ist eines der wenigen in der Hansestadt, das Tapas nach spanischem Vorbild anbietet – und es läuft. Besonders beliebt sei nach wie vor das Cocktail-Casino am Montagabend, bei dem die Gäste für ihren Drink bezahlen, was ein Würfel angibt.

Auch wer zu Hause noch einen Gutschein in der Schublade liegen hat, könne diesen weiterhin einlösen: Montag bis Donnerstag ab 16 Uhr und Freitag bis Sonntag ab 17 Uhr an gewohnter Adresse am Warnowufer 64a. Denn „wir bleiben die Gleichen“, so „Panoramico“-Chef Fabian Stenzel abschließend.