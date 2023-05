﻿Besonderes Café bei Rostock: Bäckerin eröffnet Truck für Tartes und Torten

Stäbelow. Schokomousse-Törtchen, Zitronen-Tartes, Cupcakes mit Sahnehäubchen und ganachegefüllte Macarons: Melanie Nagels Foodtruck gleicht einem Schlaraffenland. Zuckerschnuten lecken sich die Finger nach den Backwerken der 36-Jährigen.

Bislang hat sie unter dem Titel „Süß & zauberhaft – Cake Design“ Hochzeiten und Geburtstage in und um Rostock versüßt, nun hat Melli Nagel in ihrer Heimat Stäbelow (Landkreis Rostock) ein Café auf Rädern eröffnet. „Davon habe ich immer geträumt.“

Schon als Kind hatte Melli Nagel Spaß am Backen. Dass sie ihr Hobby zum Beruf gemacht hat, sei dann durch ihren eigenen Nachwuchs passiert: Sie habe für ihre Tochter eine Geburtstagstorte gebacken. Das weckte bei Freunden Begehrlichkeiten. „Plötzlich wollte einer nach dem anderen für verschiedene Anlässe eine Torte von mir haben“, erinnert sich Melli Nagel und lacht.

Vor sechs Jahren hat die Stäbelowerin ihre Cake-Manufaktur gegründet, vor zwei Jahren bei der Handwerkskammer zu Rostock die Konditorprüfung abgelegt. Durch Facebook und Instagram wächst ihr Kundenkreis stetig. Um dessen Süßhunger zu stillen, hat Melli Nagel aufgerüstet: Zunächst hat sie Motivtorten und Co. in der privaten Küche gezaubert. Heute entstehen die großen und kleinen Naschereien in der Backstube, die sie im Keller ihres Hauses eingerichtet hat.

Waltraud und Siegfried Pedde sowie Jörg und Katrin Reichel aus Stäbelow genießen bei bestem Wetter Kaffee und Kuchen (v. l.) „Wenn wir spazieren gehen, machen wir hier halt. Das mobile Café ist eine Bereicherung für unser Dorf. Es ist schön, endlich hier einen Platz zum Zusammenkommen zu haben.” © Quelle: Martin Börner

Nicht nur am Ofen lässt Melli Nagel nichts anbrennen. Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr engagiert sie sich in ihrer Gemeinde und kann zugleich auf deren Rückendeckung bauen: Als sie dem Bürgermeister vorschlug, ein Pâtisserie-Mobil zu eröffnen, sei sie damit offene Türen eingerannt.

Melli Nagels Törtchen sind fast zu schön zum Anbeißen. Dennoch oder gerade deshalb gab es zur Premiere kein Halten. Die Gäste hatten am Eröffnungstag die Auslage ratzfatz leer gefuttert, dabei sollte es das ganze Wochenende reichen. Die Bäckerin legte kurzerhand eine Nachtschicht ein.

Neben den Stäbelowern machen auch Durchreisende halt an Melanie Nagels Foodtruck in Stäbelow. © Quelle: Martin Börner

Auf so viel Zuspruch hat Melli Nagel kaum zu hoffen gewagt. Einer war dagegen davon überzeugt. „Mein Mann hat schon immer an mich geglaubt und gesagt, da wird was Großes draus.“ Ein Grund: Melli Nagel schließt mit ihrem Foodtruck eine Marktlücke. „Bislang gab es bis Satow oder Rostock nichts, wo man sich am Wochenende mal niederlassen und was Süßes essen konnte.“

Darfs ein Stück Himbeer-Torte sein? Neben solchen Klassikern hat Melanie Nagel auch ausgefallene Kreationen parat. © Quelle: Martin Börner

Von klassischer Käsesahne- und Erdbeertorte bis zu ausgefallenen Kreationen – für jeden Geschmack hat sie ein Rezept parat. Da fällt es vielen trotz Hüftgold-Gefahr schwer zu widerstehen. Melli Nagel können die Kalorienbömbchen dagegen wenig anhaben. „Ich esse zwar auch mal ein Stück Kuchen, bin aber nicht so der süße Zahn, sondern eher Fleischesser“, verrät sie und lacht.

Wer Melli Nagels Tartes und Törtchen kosten möchte, muss dafür vorerst nach Stäbelow fahren: Dort hat der Pâtisserie-Wagen seinen festen Standort und an den Wochenenden geöffnet. Den Rest der Woche nutzt die Bäckerin weiterhin für Auftragsarbeiten. Voraussichtlich im kommenden Jahr will Melli Nagel mit ihrem Mobil auf Reisen gehen und halt bei Messen, Events und privaten Festen machen, um Zuckerschnuten den Tag zu versüßen.

Öffnungszeiten: freitags bis sonntags 13 bis 17 Uhr; Kontakt: www.suessundzauberhaft.com

