﻿Raue Stimme, blondes Haar: Bonnie Tyler kommt im Oktober nach Rostock

Rostock. Es soll ein musikalisches Fest werden anlässlich ihrer aktuellen Tour zu 40 Jahren „Total Eclipse of the Heart“. Bonnie Tyler kommt am 12. Oktober nach Rostock – und von der 72-jährigen Sängerin mit der Reibeisenstimme ist live immer das Beste zu erwarten.

Fans können sich auf die Songs ihres jüngsten Studioalbums „The Best Is Yet to Come“ und ihre Hits von „It’s a Heartache“ sowie „Holding Out for a Hero“ bis hin zu „If You Were a Woman (And I Was a Man)“ oder „Loving You Is a Dirty Job“ und „Total Eclipse of the Heart“.

„Total Eclipse of the Heart“ ist einer der größten Hits

Letzter Welthit stürmte die internationalen Charts und verkaufte sich weltweit über neun Millionen Mal. Die dramatische Komposition wurde auch in dem seit 25 Jahren gefeierten Kultmusical „Tanz der Vampire“ eingesetzt. Die Powerballade ist ein Paradestück, in dem die Sängerin brilliert.

Eine Karriere wie aus dem Bilderbuch also? Nicht ganz. Die mittlerweile 72-jährige Bonnie Tyler musste immer wieder Rückschläge einstecken. Erst Mitte der 1970er Jahre ergatterte die Sängerin einen Plattenvertrag, nachdem sie mit ihrer Band Imagination schon ein Jahrzehnt durch die walisischen Clubs ihrer Heimat tingelte. Und dann floppte auch noch ihre erste Single.

Erst ihr zweiter Song, „Lost in France“ von 1976, wurde zum Erfolg und schaffte es in die britischen Top 10 sowie auf Platz 3 in Deutschland.

Konzert in Rostock: Bonnie Tyler liebt es auf der Bühne

Es geht Bonnie Tyler, so scheint es mit Blick auf ihre Musikervita, nicht um den Erfolg und das große Geld. Die Musikerin hat schlicht Spaß am Singen und steht gerne auf der Bühne. Und deshalb macht sie einfach immer weiter – bis heute.

Dass sie wahrhaft ausgezeichnet ist, belegen nunmehr einige Grammy-Nominierungen als beste Popsängerin und beste Rockmusikerin, der Echo oder die Goldene Europa als erfolgreichste Künstlerin. Ihre Domäne aber ist seit Karrierebeginn die Bühne.

Denn: Das Publikum schätzt sie für die gute alte Rock’n’Roll-Schule. Dabei kommt die Grand Lady mit ihrem Rock und Blues so frisch und voller Energie daher, dass man auf Schnickschnack nur zu gern verzichtet. Irgendwie sei es wie Oldies-Radiohören in echt, schrieb mal ein begeisterter Fan.

Karten für das Konzert zum bestuhlten Auftritt in der Stadthalle Rostock am 12. Oktober um 20 Uhr sind im Vorverkauf erhältlich.

