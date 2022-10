﻿Steigende Kosten und Lieferprobleme: Sterben die traditionellen Krematorien in der Krise aus?

Energiekrise und Lieferschwierigkeiten belasten die Bestattungsbranche wie nie. Einige Betreiber versuchen daher, ihre Existenz mit neuen Ideen am Leben zu erhalten. Aber: Wie sieht die Zukunft der Krematorien in MV aus – und gibt es eine Gas-Alternative? Die OSTSEE-ZEITUNG hat nachgefragt.

Rostock. Die Energiekrise trifft sämtliche Branchen in Mecklenburg-Vorpommern hart – und treibt die Preise für Verbraucher in die Höhe. Für Familien, die in dieser Zeit einen lieben Menschen verlieren, bedeutet das eine doppelte Belastung. Denn: Viele Bestatter sind gezwungen, die Kosten für Beerdigungen anzupassen.

„Die steigenden Energiepreise betreffen uns natürlich wie andere auch. Dazu gehören einmal Treibstoffpreise, die Kosten der Krematorien, Stromkosten für die Klimaräume und das Heizen der Büro- und Ausstellungsräume“, betont Thorsten Lange, Vorstand des Bestatterfachverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Hinzu komme ein Mangel an Alternativen: „Derzeit gibt es nur Gas, um die nötige Wärme für einen Kremationsofen aufzubringen“, sagt er entschieden.

Öfen für Bestattungen in Deutschland selten mit Strom

Ein Problem, für das es aus Sicht des Verbandsvorstandes auch in naher Zukunft keinen gescheiten Ausweg gibt. „Die Öfen sind alle zum Gasbetrieb ausgelegt, die einzige Möglichkeit wäre Strom“, berichtet Thorsten Lange. Bisher gebe es jedoch nur einen einzigen Kremationsofen in Deutschland, der mit Strom angeheizt wird. Selbst wenn es möglich wäre, dieses Repertoire auszubauen, gibt der Profi zu bedenken: „Auch die Strompreise steigen an.“

Kosten für Holz und Lieferungen bereiten in MV Probleme

Doch damit nicht genug: Die Herausforderungen für die Arbeit rund um den Tod gehen längst über die Energiekosten hinaus. Weiterere Faktoren sind etwa die steigenden Holzkosten während der Pandemie und die Lieferschwierigkeiten aufgrund des Krieges.

„Das waren auch die Gründe für die letzten Preisanpassungen, die wir vornehmen mussten“, berichtet Katrin Auge aus Güstrow, die seit fünf Jahren ein Bestattungsunternehmen mit selbigem Namen führt. Immerhin: Ihr Schwerpunkt in der Region liege vor allem bei Einäscherungen, für die überwiegend preiswerte und simple Kiefernsärge verwendet würden.

Im Bestattungsinstitut von Katrin Auge gibt es eine Auswahl an Särgen und Urnen. © Quelle: Ove Arscholl

Neue Arten der Bestattungen etablieren sich

Grundsätzlich hat die 48-Jährige mit ihrem Betrieb Glück im Unglück. Sie ist bis jetzt von einer zusätzlichen Preisanpassung durch hohe Energiekosten verschont geblieben. „Wir beziehen unseren Strom und unser Gas von den Stadtwerken und die jetzige Jahresendabrechnung zeigt keinen erheblichen Preisanstieg, aber mal schauen, was die politischen Entscheidungen Ende Oktober mit sich bringen.“

Allerdings: Für die Chefin des Bestattungsunternehmens hört das Thema hier nicht auf. Auch wenn sie die Auswirkungen der Krise nur bedingt spürt, sieht sie die Branche im Wandel. „Wir glauben, dass es da neue nachhaltige Wege geben wird. Wir fahren bald auf eine Fortbildung zu einem Unternehmen, welches eine neue Art der Bestattung betreibt. Es ist kein klassisches Erdbegräbnis im Sarg, sondern gleicht eher eine Kompostierung.“

Stadt Rostock sieht Krematorien nicht gefährdet

Der Sprecher des Rathauses Rostock, Ulrich Kunze, sieht die Krematorien in der Hansestadt dagegen noch nicht in Gefahr: „Ein Krematorium gehört zur kritischen Infrastruktur und wird bevorzugt mit Energie beliefert. Die Arbeit an den Öfen kann somit unverändert fortgesetzt werden.“

Für den Neuen Friedhof in Rostock gebe es für die Zukunft ohnehin andere Pläne. „Es ist eine Komplettsanierung des Krematoriums geplant. Das Ziel ist es, ein klimaneutrales Krematorium zu betreiben. Dies bietet den wirksamsten Schutz vor steigenden Energiepreisen“, sagt Ulrich Kunze.

Von Philippa Bouren