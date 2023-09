Mögliches Tötungsdelikt

Joel (6) in Pragsdorf getötet – Spurenauswertung der Polizei dauert an: Alle Infos und Entwicklungen im Liveblog

Ein totes Kind beschäftigt derzeit die Polizei in Neubrandenburg. Der sechsjährige Joel war am 14. September mit schweren Verletzungen in einem Gebüsch gefunden worden und kurze Zeit später gestorben. Wir berichten hier über die aktuellen Entwicklungen.