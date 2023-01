﻿Hotels an der Ostsee: Mit diesen 3 Dingen punktet Karls Erdbeerhof bei Urlaubern

Das Online-Reise-Portal Holiday Check hat Bewertungen von Touristen ausgewertet und die besten Häuser für Ferien in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Preis prämiert. Mit dabei: „Alles Paletti“ in Rövershagen bei Rostock. Womit die Location im Erlebnis-Dorf überzeugt hat.

Rövershagen. Urlaub an der Ostsee ist beliebt und Hotels gibt es viele. Welche bei Feriengästen besonders punkten, hat das Online-Portal Holiday Check ausgewertet und anhand von Bewertungen den Holiday-Check-Award an die zehn besten Häuser in Mecklenburg-Vorpommern vergeben.

Zu den Gewinnern zählt Karls Erdbeerhof in Rövershagen bei Rostock. Das Erlebnis-Dorf schaffte es mit dem Upcycling-Hotel Alles Paletti auf Platz 8 der Rangliste. Besonders punkten konnte das Hotel demnach mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis, seiner Familienfreundlichkeit und seiner Sauberkeit. 99 Prozent der 1127 Bewertungen waren positiv.

Usedom holt sich Platz eins der beliebtesten Hotels in MV

Auf Platz eins liegt landesweit das Aparthotel „Strandhus“ in Ahlbeck auf Usedom. Das Haus bekam 693 Bewertungen mit einer Durchschnittsnote von 6,0, die gleichzeitig die Bestnote ist. Deutschlandweit liegt das Ahlbecker Hotel mit dem Wert auf Platz zwei, eingerahmt von zwei Hotels aus Bayern.

Der Holiday-Check-Award 2023 basiert auf mehr als 623 000 Bewertungen, die im Zeitraum vom 1. Dezember 2021 bis 30. November 2022 auf dem Portal abgegeben wurden. Folgende Kriterien gilt es zu erfüllen: mindestens 50 Bewertungen im genannten Zeitraum und eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 90 Prozent.