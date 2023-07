﻿Die besten Restaurants in Rostock und Warnemünde: 4 Tipps, wo’s richtig gut schmeckt

Rostock. Wer in Rostock essen gehen möchte, hat die Qual der Wahl: Gourmet-Restaurants, Fast-Food-Ketten und schnucklige Lokale, Hausmannskost und exotische Küche, Steakhäuser und Veggie-Imbisse – die Hansestadt hat kulinarisch für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Gerade Urlauber fragen sich: Wo schmeckt es besonders gut? Wo gehen die Einheimischen essen? Vier OZ-Reporter verraten ihre aktuellen Lieblingsadressen.

Leckereien und Limos: Otto’s Restaurantschiff am Stadthafen (Höhe Kabutzenhof)https://www.facebook.com/ottosrestaurantschiff/photos/pb.100063630967697.-2207520000./3325465547669065/?type=3

Nicht nur gut essen, sondern auch wunderbar sitzen kann man in Rostock auf Otto’s Restaurantschiff, findet OZ-Reporterin Anja von Semenow. Sie schätzt den Blick auf die Warnow und die kreativen Gerichte auf der Speisekarte. Hier finden unter anderem Süßkartoffeln und Koriander, Ringelbete und Fisch zueinander. Auch vegetarisch wird es auf dem Teller nicht langweilig. „Es schmeckt alles frisch und ist selbst gemacht – sogar die Pommes sind handgeschnitzt. Und das Leckerste: Die hauseigenen Limonaden-Kreationen prickeln so überzeugend, dass man sich am liebsten damit satttrinken würde.“

Für Pizza-Fans: Al Porto auf der Silohalbinsel

Dolce Vita im Stadthafen: Wer Lust auf italienische Küche hat, ist im Restaurant Al Porto richtig. OZ-Reporter Axel Büssem genießt nicht nur das Essen, sondern auch die Aussicht von der Terrasse – besonders in den Abendstunden. „Hier gibt es nicht nur leckere Pizza, sondern auch den besten Blick auf den Stadthafen und den Sonnenuntergang an der Warnow.“ Neben Pizza und Pasta stehen auch Steaks, Schnitzel und Fisch auf der Speisekarte.

Arabische Küche: El Waaled in der KTV

Klein, aber fein ist das arabische Bistro „El Waleed“ im Barnstorfer Weg. OZ-Reporterin Sarah Klas gefallen Angebot und Service. „Super freundliches Personal, perfekt für Vegetarier und eine tolle Alternative zum Döner am Katersonntag.“ Kleine Snacks und Sattmacher, süße und herzhafte Leckereien – für jeden Geschmack hat das Lokal etwas im Angebot. Bonus: „Eine Falafel bekommt man immer aufs Haus zum Testen.“ Wer lieber zu Hause genießen möchte: Einen Lieferservice gibt es auch.

Sushi satt: Shefu – Eat & Repeat in Warnemünde

Mathias Harder macht Sushi in Warnemünde. © Quelle: Ove Arscholl

Zu den neuesten Gastro-Adressen in Warnemündes gehört das „Shefu – Eat & Repeat“ in der Schulstraße. Abseits der Touristenströme ein echter Geheimtipp für alle, die Sushi lieben und eine Alternative zu Fischbrötchen und Bratwurst zu fairen Preisen suchen, meint OZ-Reporterin Antje Bernstein. Der Laden ist so klein, dass Gäste draußen in der Sonne sitzen. Wer mag, kann drinnen dabei zusehen, wie der Koch die asiatischen Leckerbissen frisch und mit ausgewählten Zutaten zubereitet. „Ob vegetarisch, mit Fleisch oder Fisch: Die Rolls sind fast zu schön zum Reinbeißen. Doch Verzicht ist keine Option, man würde wirklich was verpassen. Mit Supermarkt- und Lieferdienstware haben diese Makis und Nigiris nichts gemein. Bei Shefu futtert man gern weiter, obwohl man eigentlich längst pappsatt ist.“

Fischbrötchen und mehr: Fischbratküche im Fischereihafen

Wer die Google-Bewertungen als Maßstab nimmt, kommt an der Fischbratküche im Rostocker Fischmarkt nicht vorbei. Beide zusammen haben aktuell 4,7 Sterne bei 2361 Bewertungen. Das dürfte vor allem am Preis-Leistungs-Verhältnis liegen: Gebratenes Dorschfilet gibt es für 7,90 Euro, der Backfisch mit Remoulade kostet 5,50 Euro. Wer keine Lust auf Seafood hat: Auch Schnitzel und Bauernfrühstück stehen auf der Karte.

