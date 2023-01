﻿Beste Stimmung beim Rostocker Karneval: RKC feiert im Nordlicht mit 300 Gästen

Rostock. Niemals hätten sie ihn komplett vergessen können, ihren Schlachtruf. Weil es nach drei Jahren Abstinenz aber doch so einiges aufzuholen gab, erklang er am Samstagabend im Nordlicht in Lichtenhagen sicherheitshalber einmal mehr als zu wenig: „RKC – olé!“ riefen rund 300 Partygäste immer wieder, um sich und die Stimmung auf den Höhepunkt zu bringen. Sie huldigten mit dem Rostocker Karneval Club (RKC) dem, was sie am liebsten haben: die sprichwörtliche fünfte Jahreszeit.

„Es ist so schön, dass wir endlich wieder feiern können“, sagte Joachim Wolber. Er ist seit vielen Jahren Mitglied des RKC und besonders glücklich, weil für ihn nun ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen ist: gemeinsam mit seiner Frau Kristin darf er in diesem Jahr als Landesprinzenpaar aus MV amtieren. Davon habe er schon geträumt, als er noch im Rheinland, der Heimat des Karnevals, gelebt habe, so Wolber.

Manches Funkenmariechen erlebte seinen ersten Auftritt

Dass nach drei Jahren coronabedingter Zwangspause nun wieder gemeinsam gefeiert werden konnte, sei eine große Erleichterung für alle. In den vergangenen Jahren hätten sich die rund 120 Mitglieder nur virtuell treffen können, um ihrem Hobby zu frönen. „Wir sind sich froh, dass wir endlich wieder auf die Bühne dürfen. Zu lange haben wir trainiert und konnten nicht auftreten“, so Wolber.

Vor allem den Tanzgruppen – von der Prinzen-, über die Funkengarde bis zu den ganz Kleinen – habe die Bühne gefehlt. Einige der Mädchen erlebten am Samstagabend im Nordlicht ihren ersten Auftritt und wurden mit viel Applaus belohnt. Ihre Tänze werden sie in den kommenden Wochen und Monaten bei Wettkämpfen in ganz Mecklenburg-Vorpommern aufführen.

Gäste kommen aus anderen Vereinen in MV und Brandenburg

Auch die Gäste hatten an diesem Abend teils weite Reisen auf sich genommen, darunter die Mädels vom Teltower Carneval Club (TCC). „Die Rostocker waren so nett und haben uns ausgeholfen, als uns für eine unserer Veranstaltungen Kostüme fehlten“, erklärte eine der Brandenburgerinnen. Nun wollten sie sich ansehen, wie das Bühnenprogramm an der Küste aussehe. Die Verbindung sei über eine Närrin zustande gekommen, die aus Rostock stamme und nun in beiden Vereinen Mitglied ist.

Das Bühnenprogramm wollte sich auch Rostocks neue Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) nicht entgehen lassen. Sie habe sich schon bei der Einladung des RKC fest vorgenommen, an diesem Abend vorbeizuschauen – und hielt Wort.

Laut Angaben des Karnevalsverband MV sind mehr als 7000 Männer, Frauen und Kinder im Land Teil eines Karnevalsvereins. In Rostock gibt es nebem dem RKC auch den Rostocker Carneval Club Warnow (RCC), die Karnevalsgesellschaft „Greifennarren“ Rostock sowie den Faschingsclub der IHS „Die Macher“. Zum Stadtprinzenpaar wurden in diesem Jahr Steve I. und Alina I. gekürt. Sie nahmen am 11.11.2022 im Rathaus den symbolischen Schlüssel der Stadt entgegen und regieren seitdem.