Bester Club in Rostock gesucht: Wo feiern Sie am liebsten?

Rostock. Der Bass dröhnt, die Lichter flackern und die Stimmung ist ausgelassen – wer Lust auf Tanzen hat, ist in den Rostocker Clubs genau richtig. Ob im LT, ST oder Greifclub – in der Hansestadt gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um feiern zu gehen – und das nicht nur am Wochenende. In der Studentenstadt ist in den Clubs der Stadt fast jeden Tag etwas los.

Doch wo feiert es sich am besten? Das wollen wir von Ihnen wissen, liebe Leserinnen und Leser.

Wo läuft die beste Musik? Wo finden die erinnerungswürdigsten Partys statt? Wo legen die coolsten DJs auf? Nennen Sie uns bis zum 17. September Ihre Favoriten in der Hansestadt.

Die am häufigsten genannten Antworten stehen ab 18. September zur Auswahl, um über den besten Club in Rostock abzustimmen. Mitmachen lohnt sich: Unter allen registrierten Teilnehmern der Aktion verlosen wir ein iPad mit einem E-Paper-Jahresabo für die OSTSEE-ZEITUNG im Wert von 1000 Euro.

