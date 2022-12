﻿Bester Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt Rostock: Welcher Stand die OZ-Jury begeisterte

Im Finale des OZ-Glühweintests in Rostock sind die Stände vom Weingut Misskam, Schloss Wackerbarth und der Finnlandstand gegeneinander angetreten. Eine Jury aus OZ-Lesern war dazu zum Testen auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt unterwegs und hat den Gewinner gekürt.

Rostock. Wo gibt es den leckersten Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt in Rostock? Dieser Frage ist am Montagabend eine Jury aus OZ-Lesern auf der Spur gewesen. Sie testeten drei Stände, die zuvor bei einer Online-Abstimmung unter insgesamt 27 Glühweinbuden vorne lagen: Die drei Favoriten vom größten Weihnachtsmarkt Norddeutschlands waren das Weingut Misskam, Schloss Wackerbarth und der Finnlandstand.

Ines Krempien wartet dick eingepackt und voller Vorfreude vor dem Rostocker Rathaus. Vor zehn Jahren hat sie schon einmal am großen OZ-Glühweintest teilgenommen, erzählt Krempien, die bei Telefonica arbeitet. Bei frostigen Minusgraden startet das Finale des Glühweintests mit fünf ausgewählten Lesern. Die vier anderen Teilnehmer haben es sich schon am ersten Stand gemütlich gemacht und glühen mit den ersten dampfenden Tassen vor, um sich aufzuwärmen.

Das sind die Kriterien der OZ-Glühwein-Jury

Eric Krüger, Mitarbeiter der Deutschen Bahn, bleibt heute nüchtern, weil er Bereitschaftsdienst hat. Er probiert sich durch das alkoholfreie Angebot. Jenny Wichmann, eine aufgeweckte blonde Frau, lacht und sagt: „Ich darf meinen Glühwein nicht leer trinken, sonst schneit es morgen nicht.“ Sie arbeitet ebenfalls bei der Deutschen Bahn, so wie die beiden weiteren Tester Denny Knopf und Björn Ortmann, die sich aufmerksam den Fragebogen durchlesen.

Die OZ-Tester bewerteten die verschiedenen Glühwein-Stände nach fünf Kriterien- © Quelle: Ove Arscholl

Die Glühweinstände werden nach folgenden Kriterien bewertet: Auswahl der Getränke, Service, Komfort und Atmosphäre der Buden und natürlich Geschmack des Glühweins.

Weingut Misskam überzeugt durch Geschmack und Atmosphäre

Beim Geschmack des Weins sind sich alle einig: „Der Wein schmeckt unverfälscht und besonders, man kann den echten Wein herausschmecken“, fasst es Denny Knopf zusammen. Ein weiterer Pluspunkt ist die Atmosphäre, denn hier steht der Winzer selbst hinter dem Verkaufstresen. Beim Bestellen des Weins macht der Hut tragende Christof Heilmann Witze und bezeichnet sich selbst als einarmiger Bandit. Er ist vor kurzem gestürzt und trägt den Arm in einer Schlinge unter seiner dicken Jacke.

Der Winzer fordert die Leser auf, auch mal den rosa Glühwein zu probieren, bevor er Interessantes über sich und seinen Stand erzählt. „Ich stehe seit 29 Jahren auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt, Das Geheimnis hinter dem perfekten Glühwein ist guter Wein, etwas Gewürz und etwas Zucker. Hauptsache nicht zu viel von allem.“

Ines Krempien (v. l.), Jenny Wichmann und Björn Ortmann plaudern mit Winzer Christof Heilmann am Stand vom Weingut Misskam. © Quelle: Ove Arscholl

Ines Krempien freut sich über die persönliche Note von Heilmann und die Fakten über sein Weingut. „Unser Weingut gibt es seit 1753 und meine Frau ist in der neunten Generation Winzerin, unser Sohn Johannes wird es irgendwann übernehmen“, berichtet Christof Heilmann.

Der Stand von Heilmann und seiner Frau beweist, dass weniger oft mehr ist. Eine kleine Karte, simple Rezeptur und ein Funken Persönlichkeit sorgen für die richtige Atmosphäre. Auch der Preis mit 3,50 Euro für einen Glühwein ist eher auf der günstigen Seite.

Mit jedem weiteren Glühwein wird auch die Stimmung der Tester immer fröhlicher. Trotzdem wird der OZ-Glühweintest nicht vernachlässigt.

Heiße Schokolade und skandinavisches Ambiente am Finnlandstand

Die nächste Teststation ist der Finnlandstand am Universitätsplatz. Dieser hat inzwischen eine lange Tradition. Seit 2004 steht die hölzerne Bude mit dem Rentier auf dem Dach auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt zum Verkauf finnischer Spezialitäten. Trollentrunk, Schoko-Minttu, Nordlicht, heißer Bärenkuss und Lumikki heißen einige der Getränke.

Inhaberin Annika Salonen ist Lübeckerin mit finnischen Wurzeln. Sie hat vor mehr als zehn Jahren das Unternehmen von ihrem Vater übernommen. Das skandinavische Flair kommt auch bei den Kunden gut an. Björn Ortmann freut sich über das schöne finnische Ambiente. Auch Jenny Wichmann schwärmt: „Die authentischen Outfits sind toll und der Service freundlich.“

Ermitteln gemeinsam einen Lieblingsglühwein: Jenny Wichmann (v. l.), Eric Krüger, Björn Ortmann, Ines Krempien und Denny Knopf. © Quelle: Ove Arscholl

Ines Krempien lobt die große Auswahl an alkoholfreien Getränken, wie heißem Preiselbeer- und Apfelsaft, Tee und Kakao. Der finnische Weihnachtspunsch mit Nüssen und Rosinen hat alle fünf geschmacklich überzeugt, dafür ist der Finnlandstand etwas teurer. Nichtalkoholische Getränke fangen preislich bei drei Euro an, die Schokoladen mit Schuss sowie die Glühweine kosten zwischen vier und fünf Euro.

Staatsweingut Schloss Wackerbarth bietet das älteste Glühweinrezept Deutschlands

An der letzten Station des Abends – dem sächsischen Staatsweingut Schloss Wackerbarth – heißt es noch einmal: Hoch die Tassen! Bei diesem Glühweinstand wird der klassische Rotwein vergebens gesucht, stattdessen stehen „Wackerbarths Weiß & Heiß“, ein würziger Weißwein und das „Glühwürmchen“, eine alkoholfreie Alternative, auf der Karte. Rotwein-Fan Denny Knopf ist nicht überzeugt: „Man muss weißen Wein schon mögen – der Weiße ist nicht so mein Fall.“

Das sächsische Staatsweingut Schloss Wackerbarth: Den klassischen roten Wein sucht man hier vergebens. © Quelle: Klara Richter

Die OZ-Leser-Jury lobt zwar den netten Service am Stand von Schloss Wackerbarth, merkt aber an, dass es ihnen an gemütlichen Stehgelegenheiten fehlt.

Seit 2016 gibt es den Stand auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt. Das Glühwein-Rezept aus Sachsen hat eine lange Tradition. 1834 erfand August Raugraf von Wackerbarth, ein Nachfahre des Erbauers von Schloss Wackerbarth, in Radebeul den weißen Glühwein mit Safran und Anis. Noch heute gilt die Rezeptur als das älteste bekannte Glühweinrezept Deutschlands.

Der beste Glühwein kommt aus der Pfalz

Nach drei Stunden auf dem Weihnachtsmarkt steht der Sieger des Rostocker OZ-Glühweintests 2022 fest. Der beste Glühwein kommt vom pfälzischen Weingut Misskam aus dem 800 Kilometer weit entfernten Bockenheim an der Weinstraße.

Die OZ-Volontärinnen Philippa Bouren (l.) und Lena Bergmann überbringen Winzer Christof Heilmann die gute Nachricht: Das Weingut Misskam ist laut Leser-Jury der Gewinner des diesjährigen OZ-Glühweintests in Rostock. © Quelle: Ove Arscholl

Den zweiten Platz belegt der Finnlandstand am Universitätsplatz.

Freuen sich auch über den zweiten Platz: Emmi Randa (v. l.), Maisa Heikura, Malte Gnadt und Lavinia Flasbeck vom Finnland-Stand. © Quelle: Ove Arscholl

Über einen dritten Platz kann sich das sächsische Staatsweingut Schloss Wackerbarth freuen.

Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch und danken allen Teilnehmenden am OZ-Glühweintest in Rostock!

Von Lena Bergmann und Philippa Bouren