Die OZ sucht das beste Café in Rostock – wer ist Ihr Favorit?

Rostock. Eine angenehme Umgebung für ein Frühstück, Geschäftstreffen oder sogar ein Date, dazu etwas Leckeres essen und trinken: Cafés können ein wunderbarer Ort sein, um dem stressigen Alltag zu entfliehen und den Verlockungen des Genusses nachzugeben.

In Rostock gibt es dafür zahlreiche Möglichkeiten – ob an der Warnemünder Promenade mit bester Aussicht, in gemütlicher Atmosphäre in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV), mit viel Historie in der Östlichen Altstadt oder nach dem Shoppen in der Innenstadt. Doch welches ist das beste Café in Rostock? Das wollen wir von Ihnen wissen, liebe Leserinnen und Leser.

Wo arbeiten die freundlichsten Bedienungen der Hansestadt? Wo gibt es das leckerste Essen? Welches Café bietet das schönste Ambiente? Wo bekommen Gäste besondere Spezialitäten? Nennen Sie uns bis zum 20. August Ihre Favoriten.

Die Cafés, die am häufigsten genannt werden, sind ab dem 21. August Teil einer Online-Umfrage zur Abstimmung. Mitmachen lohnt sich: Unter allen registrierten Teilnehmern der Aktion verlosen wir ein iPad mit einem E-Paper-Jahresabo für die OSTSEE-ZEITUNG im Wert von 1000 Euro.

OZ