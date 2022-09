„Happy Blasday“ auf dem Greifswalder Markt

Mit zwei großen Veranstaltungen feiert das Greifswalder Blasorchester am kommenden Wochenende ihr 50. Jubiläum. Am Freitag gibt es ein Konzert in der Stadthalle, am Sonnabend treten zehn befreundete Orchester beim „Happy Blasday“ auf.