﻿Buchhalterin in Fake-Onlineshop getäuscht: „Selbst mir ist an der Rechnung nichts aufgefallen“

Rostock-Stadtmitte. In Fußfesseln betreten zwei Angeklagte am Mittwoch das Landgericht Rostock. Ihnen wird ein massenhafter Betrug vorgeworfen: Bis 2021 betrieben Filippo S. und Bastian D. demnach mehr als 50 sogenannte Fake Shops.

Die beiden boten auf verschiedenen Websites technische Geräte, wie Smartphones oder Laptops, an – verschickt wurden diese aber nie, wie die Staatsanwaltschaft den beiden Duisburgern zum Vorwurf macht. Ihnen sei es nur um das Geld der getäuschten Kunden gegangen. Insgesamt hätten die Angeklagten so etwa 1,4 Millionen Euro erbeutet und rund 3000 Menschen betrogen – darunter zahlreiche aus MV. 

Online-Schnäppchen entpuppten sich als Täuschung

Aus ganz Deutschland kommen an diesem Mittwoch Zeugen ins Landgericht Rostock. Sie eint, dass sie in einem der mehr als 50 Onlineshops bestellt haben, die von Bastian D. und Filippo S. betrieben worden sein sollen.

Eine der Strategien war es offenbar, die Geräte deutlich unter dem üblichen Marktpreis anzubieten, um Opfer auf ihre Produkte aufmerksam zu machen. Das vermeintliche Schnäppchen entpuppte sich jedoch als Fehlgriff, wie eine Zeugin vor Gericht aussagt. Sie habe das erhoffte Samsung-Handy nie erhalten, nachdem sie in Vorkasse gegangen war. Dabei seien die gefälschten Verkaufsseiten beinahe identisch mit echten Einkaufsportalen gewesen.

„Ungutes Gefühl“: Zeuge bemerkt vermeintlichen Schwindel doch

Die Täuschung soll nach der Überweisung noch weitergegangen sein: Die betrogene Kundin, eine gelernte Buchhalterin, berichtet von einer Zahlungsbestätigung, die zunächst keinen Grund zur Beunruhigung gegeben habe: „Selbst mir ist an der Rechnung nichts aufgefallen“, sagt sie immer noch erstaunt. Zwar habe sie zunächst gezögert, dann aber doch bezahlt. Es wirkt, als ärgere sie sich mehr darüber, der Masche aufgesessen zu sein, als über den Verlust der gezahlten 230 Euro.

Etwas mehr Glück hatte ein Zeuge, der für seine Tochter ein Tablet im Internet suchte. Nachdem er gezahlt hatte, überkam ihn ein ungutes Gefühl. „Ich kann gar nicht sagen, was es war“, sagt er. Der Mann recherchierte zu dem Shop und stieß auf Warnhinweise im Internet. Gemeinsam mit seiner Frau habe er sich an seine Bank gewandt. „Es ist uns damals gelungen, das Geld zurückzubekommen“, gibt er an.

Mehr als 1000 Anzeigen gegen die beiden Angeklagten

Mehr als 1000 Anzeigen wurden gegen die beiden Angeklagten aufgenommen. Internetspezialisten der Kriminalpolizei Schwerin kamen den Verdächtigen auf die Spur, so die Staatsanwaltschaft Rostock. Im Dezember 2021 durchsuchten Ermittler drei Wohnungen in Duisburg und im Landkreis Hof. Mehr als 80 Beamte aus Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Bayern waren an den 14 Stunden andauernden Durchsuchungen beteiligt. Zwei Jahre lang dauerten die Ermittlungen im Vorfeld.

Seit dem 8. Dezember 2021 befinden sich die beiden Angeklagten in Untersuchungshaft – Filippo S. in der Justizvollzugsanstalt Waldeck und Bastian D. in der Justizvollzugsanstalt Bützow. Der Prozess läuft bereits seit dem 23. Dezember 2022. Den beiden Angeklagten drohen mehr als fünf Jahre Haft.

OZ