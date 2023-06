Prozess am Sozialgericht

Selbstbestimmt essen: Der Chilene Felipe F. lebt derzeit in einer Notunterkunft in Rostock. Dort werden die Bewohner von einem Caterer verpflegt. Weil er lieber selbst entscheiden möchte, was auf seinen Teller kommt, zog er nun vor Gericht.

Ein 6o-jähriger Chilene, der derzeit in einer Notunterkunft in Rostock-Schmarl lebt, will selbst entscheiden, was auf seinen Teller kommt. Serviert wird das Essen in der Industriestraße von einem Caterer. Mit seiner Forderung zog er nun vor Gericht.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket