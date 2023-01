﻿Karls lüftet Geheimnis: So soll der „Bibi & Tina“-Freizeitpark in Elstal aussehen

Auf Karls Erdbeerhof in Rövershagen bei Rostock ist jeden Tag viel los. Demnächst bietet Karls-Chef Robert Dahl Familien bei Berlin eine neue Adresse zum Spaß haben: einen Freizeitpark rund um die Hörspiel-Serie „Bibi & Tina“. Ein exklusives Bild zeigt, wie der Park aussehen könnte.

Rövershagen/ Elstal. Auf diesen Freizeitpark dürften sich Tausende Kinder besonders freuen: Robert Dahl, Chef von Karls Erdbeerhof in Rövershagen bei Rostock, will in Elstal bei Berlin den weltweit ersten Freizeitpark rund um die Hörspiel-Serie „Bibi & Tina“ bauen, gleich neben seinem dortigen Erlebnisdorf.