Schulanfang

Am Wochenende wurden Tausende Kinder in MV eingeschult. Zwei von ihnen: Tammy und Matti. Sie feierten am Samstag mit Freunden und Familie. Ein unvergessliches Erlebnis, aber auch ein teures Vergnügen. Was Kleidung, Fest, Schultüte und Geschenke kosten, verraten ihre Eltern.