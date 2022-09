﻿Bike-Market-Boss hört auf: Warum sich der Rostocker von seinem „Baby“ trennt

Nach fast 30 Jahren trennt sich Jörg Bänder, Chef des Bike Markets, von seinen Rostocker Fachmärkten für Zweiräder. Was er jetzt vorhat, was aus den Filialen in Schutow und Schwerin wird – und was ihn zuletzt immer mehr genervt hat.

Rostock. Die Luft ist raus: Nach fast 30 Jahren verabschiedet sich der Rostocker Unternehmer Jörg Bänder von seinem Baby, dem Bike Market. Anfang August ist das Fahrrad-Fachgeschäft in die Hände der Münchener Beteiligungsgesellschaft Hohnhaus und Jansenberger gegangen. Bereits im April übertrug er die Geschäftsführung an den langjährigen Mitarbeiter Detlev Mathew. Damit endet für Bänder eine Ära.

Sein erstes Geschäft habe er 1993 als 23-Jähriger in der Blücherstraße aufgemacht, so der Unternehmer. „Schon damals habe ich gedacht: Mit Mitte 50 höre ich auf.“ Und so kam es schließlich. Bereits vor gut zwei Jahren habe er angefangen, alles für den Verkauf seiner Anteile an der Bike Market GmbH anzustoßen – ein langwieriger Prozess.

Unzufrieden mit Rostocker Behörden und der Bundespolitik

Das ist es auch, was Bänder in seiner Zeit als Unternehmer immer genervt habe: „Die Behörden machen es einem unglaublich schwer und legen einem immer wieder Steine in den Weg.“ Generell sei er mit der politischen Entwicklung in Deutschland in den vergangenen Jahren unzufrieden. Mittelständische Betriebe würden kaum unterstützt und müssten immer mehr von dem abgeben, was sie erwirtschaften, so der 52-Jährige.

Er hatte zu Beginn der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Restriktionen seinem Ärger auf einer Demonstration im Herbst 2020 in Rostock Luft gemacht, diese sogar mitangemeldet. Schon damals mahnte der Unternehmer, dass es nicht so weitergehen dürfe, wie es in Deutschland laufe. "Die Wirtschaft leidet, die Kinder leiden", sagte Bänder hinsichtlich Maskenpflicht in Schulen und im Einzelhandel. Diese Meinung vertrete er noch immer, so der Fahrrad-Experte ganz offen.

Mehr Zeit für Haus und Hof mit Rindern und Pferden

Als weiteren Grund für seinen Ausstieg aus dem Geschäft gab er an, dass die „Führungsriege sehr engagiert“ sei und sich unter anderem immer mehr auf den Online-Handel konzentrieren wolle. Das sei nicht der Weg, den er für sich als richtigen erachte, so Bänder. Stattdessen wolle er nun mehr Zeit auf seinem Hof in Elmenhorst verbringen, wo mit ihm und seiner Frau auch Rinder, Pferde, Hühner und Kaninchen leben. Dort sei in den vergangen Jahren einiges liegengeblieben.

Den Verkauf seiner Firma an die Hohnhaus und Jansenberger Gruppe sieht der Unternehmer als Gewinn für den Bike Market an. Die Gesellschaft sei finanziell ganz anders aufgestellt und könne die geplante Expansion weiter vorantreiben. Auch für die rund 120 Mitarbeiter und die Kunden sei „eine hervorragende Lösung gefunden“. Für die ändere sich nichts, wenn sie in die Hauptfiliale nach Schutow oder einen der zugehörigen Cube Stores mit Fahrradwerkstatt in Rostock und Schwerin gehen.

Über die Bike Market GmbH Der Bike Market in Rostock wurde im April 1993 von Jörg Bänder eröffnet – in einem 70 Quadratmeter großen Keller in der Blücherstraße. Noch im selben Jahr zog der Unternehmer mit seinem Geschäft in die Straße Kleiner Katthagen, einen Abzweig der Einkaufsmeile Kröpeliner Straße. Dort befand sich bis 2017 die Hauptfiliale der Firma. Eine zweite Filiale wurde bereits 1994 im Ostseepark Sievershagen eröffnet, die 2004 in ein Gebäude in der Messestraße verlegt wurde. Das markante gelbe Gebäude im Hornissenweg an der B 105 in Schutow wurde schließlich zum Hauptverkaufsstandort mit Lager und Werkstatt. Auf zweieinhalb Etagen mit 1200 Quadratmetern stehen laut Unternehmensangaben mehr als 4000 Fahrräder. Insgesamt beschäftigt die Bike Market GmbH mehr als 120 Mitarbeiter am Standort in Schutow sowie in den zugehörigen Cube Stores in Rostock und Schwerin. Seit vielen Jahren unterstützt der Bike Market die Hansetour Sonnenschein, bei der Geld für karitative Zwecke gesammelt wird. 2011 wurde zudem das hauseigene „Bike Market Team“ gegründet, in dem Spitzensportler aus Norddeutschland dabei sind. Seit 2018 fahren sie in der Rad-Bundesliga mit.

Die neuen Eigner um den geschäftsführenden Gesellschafter Peter Jansenberger bezeichneten die Entwicklung des Bike Markets als „beeindruckend“. Sie lobten den hohen Bekanntheitsgrad in der Region, das „hervorragende Team und die überaus attraktive Produktpalette“. Ziel sei es, diese erfolgreich fortzuführen und weiterzuentwickeln. Auch sollen die Präsenz im Norden und das Online-Geschäft weiter ausgebaut werden, hieß es.

Filiale in Schutow ab November wegen Umbaus geschlossen

Zunächst wird laut Ex-Chef Bänder aber die Filiale in Rostock-Schutow um- und ausgebaut. Dafür müsse der Markt Ende Oktober für etwa drei Monate geschlossen bleiben. Bereits jetzt hätten die Arbeiten am Gebäude, das dem Elmenhorster weiterhin gehört, begonnen. Das Treppenhaus werde erneuert und ein Fahrstuhl eingebaut. Im November schlössen sich die Innenarbeiten an.

Mehr als 16 000 Fahrräder, davon gut 5400 E-Bikes, verkaufte die Bike Market GmbH im Geschäftsjahr 2020/21. Der Umsatz konnte laut Abschlussbericht um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden. „Der neue Standort in Schwerin und die Onlineshops sind neben den beiden traditionellen Standorten in Rostock Garanten des Wachstums“, heißt es darin.

Den Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2020/21 bezifferte das Unternehmen auf 2,5 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es knapp 1,4 Millionen. Über die Summe, die bei dem Deal mit der Münchener Firma über den Tisch gegangen ist, hätten beide Parteien Stillschweigen bewahrt. Daran wolle er sich halten, so Bike-Market-Gründer Jörg Bänder.