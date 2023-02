﻿Mehr Räder, Indoor-Teststrecke, Rabatte: Wie der Bike Market Rostock die Neueröffnung feiert

Rostocks Bike Market expandiert: Seit Monaten ist Mecklenburg-Vorpommerns größter Fahrradladen in Schutow geschlossen. Am 24. und 25. Februar wird das Geschäft neu eröffnet und feiert zugleich 30. Geburtstag. Die OZ hat vorab einen Blick in den umgestalteten Laden werfen können.

Rostock. Monatelang standen die Räder im großen Bike Market in Rostock Schutow still, stattdessen wurde gehämmert, gehobelt und gestrichen. Ende Oktober hat der beliebte Laden an der B 105 seine Pforten geschlossen, um umzubauen und zu expandieren. Am Freitag und Samstag (24./25. Februar) soll die große Neueröffnung viele Radfans wieder in den Laden – statt wie bisher ins kleinere Ausweichquartier – locken.

„Eins versprechen wir: Ihr werdet den Store nicht wiedererkennen“, steht verheißungsvoll auf der Instagram-Seite. Das Geschäft hat einen neuen Look verpasst bekommen – und ist jetzt im modernen Industrie Design eingerichtet. „Wir haben einmal komplett entkernt. Weniger Holz, mehr Stein, Beton, dunklere Töne – passend zum Thema Fahrräder. Die Optik vorher war nicht mehr zeitgemäß“, sagt Geschäftsführer Detlev Mathew.

Im gleichen Atemzug hat sich die Fläche deutlich auf nun 2000 Quadratmeter vergrößert, denn die obere Zwischenempore ist jetzt eine komplette Etage inklusive Fahrstuhl. Zudem gibt’s eine moderne Klimaanlage.

Bike Market Rostock hat jetzt drei Teststrecken

Neu ist auch, dass jetzt bei schlechtem Wetter Testfahrten auf beiden Etagen gemacht werden können. Neben dem Areal draußen können Kunden künftig auch drinnen die Räder Probe fahren. „Wir haben nun drei Teststrecken, die genutzt werden können“, sagt Mathew.

Aber sind auch neue Fahrräder im neuen Geschäft zu bekommen? Seit 2021 gab es bundesweit monatelange Wartezeiten, kaum neue Räder, vor allem im Rennrad- und Elektroradbereich. Unter anderem wegen der hohen Nachfrage in den Coronajahren und des Chipmangels, der auch die Autoindustrie ausbremste.

Bike-Market-Geschäftsführer: Kaum noch Lieferengpässe für E-Bikes

„Die Liefersituation hat sich seit Herbst 2022 glücklicherweise deutlich entspannt. Wir haben so viele Räder im Verkauf wie noch nie“, sagt Detlev Mathew stolz. Mehr als 4000 Fahrräder warten im Store auf ihre neuen Besitzer. E-Bikes, Rennräder, Mountainbikes, Cityräder und Zubehör können Kunden sich anschauen und mitnehmen. Nur wer etwas ganz Besonderes wolle, müsse manchmal ein paar Wochen warten.

Die Fahrradbranche hat 2021 und 2022 einen extremen Boom erfahren. Die Nachfrage ist stark gestiegen – auch in Rostock. Rund 16 000 Fahrräder hat der Bike Market mit seinen drei Stores und dem Onlinehandel 2022 verkauft. „Die Menschen kaufen mehr hochwertige Räder, wollen Qualität. Das hat sich verändert“, sagt der Bike-Market-Chef.

Größere Auswahl an Rennrädern und Gravel-Bikes im Bike Market

Um der Nachfrage gerecht zu werden, habe er das Angebot aufgestockt. Unter anderem können sich Rennradfans auf eine größere Abteilung freuen. Gerade im Bereich Gravel-Bikes sei der Bedarf gestiegen. Deshalb seien nun weitere Marken wie Cannondale und Orbea mit im Sortiment. Ähnlich sieht es bei den E-Bikes aus: Hier gebe es nun einen extra Bereich für Riese & Müller-Räder – „der Mercedes unter den Elektro-Fahrrädern“, wie Mathew sagt.

Um die Kunden am Freitag und Samstag gebührend zu empfangen, wird nicht nur Sekt ausgeschenkt, sondern sind auch Spar-Deals geplant, die auch noch über die beiden Tage hinaus gelten sollen. „Wir haben jetzt wieder in allen Bereichen Angebote, weil die Preise sich entspannt haben“, sagt Mathew. So können Kunden laut Homepage mehrere Hundert Euro auf bestimmte Räder sparen – auf einige E-Bikes gibt es aktuell sogar bis zu 1000 Euro Preisnachlass.

Bike Market GmbH hat 120 Mitarbeiter an drei Standorten

Der Bike Market hat noch einen Grund, die Sektkorken knallen zu lassen: Er feiert seinen 30. Geburtstag. 1993 öffnete der damals 23-jährige Jörg Bänder in der Blücherstraße sein erstes Geschäft. Im letzten Jahr hatte der Gründer das Unternehmen mit den drei Standorten weiterverkauft – an die Hohnhaus und Jansenberger Gruppe.

Bereits im April übertrug Bänder die Geschäftsführung an seinen langjährigen Mitarbeiter Detlev Mathew. Neben Schutow gehört auch der Cube Store in der Innenstadt sowie in Schwerin zur Bike Market GmbH. Inzwischen hat das Unternehmen 120 Mitarbeiter – darunter 15 Azubis. In der Werkstatt wurde das Personal jetzt noch mal erhöht, berichtet der neue Geschäftsführer.