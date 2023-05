﻿Bilder vom 31. Rostocker Citylauf: Die schönsten Fotos der Teilnehmer

Großes Angel-Event in Waren

Bei der Fishing Masters Show in Waren an der Müritz waren auch einige Asse an der Angel wie etwa die berühmte Karpfen-Anglerin Claudia Darga. Sie und acht weitere Experten haben uns ihre Tricks verraten für Anfänger und Fortgeschrittene. Ob Fliege, Blei-Ersatz, leichte Montagen für Norwegen oder Opas „Wunderwaffe“ – so angelt man erfolgreich.