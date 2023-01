﻿Bilder von Krieg und Flucht: Rostocker Kunstverein gibt ukrainischer Künstlerin eine Bühne

Der Kunstverein zu Rostock präsentiert derzeit Arbeiten von Daria Garbuk, Juliane Ebner, Marta Djourina, Christin Waterstrat und Ingar Kraus. Die ukrainische Künstlerin Garbuk verarbeitet in ihren Bildern die schrecklichen Erlebnisse in ihrer Heimat nach Ausbruch des Krieges.

Die Künstlerinnen Daria Gabruk (l.) und Juliane Ebner in der 14. Stipendiatenausstellung in der Galerie des Kunstvereins zu Rostock vor ihren Arbeiten.

Rostock. Der erste Blick. Die knalligen Popart-Farben. Wirkt fröhlich, bunt, lebensfroh. Dann erst beim näheren Hinsehen und beim Draufzugehen fallen die leeren weißen Gesichter auf. In den Werken von Daria Gabruk aus Schytomyr in der Ukraine geht es nicht um Farbe. „Die grellen Farben sollen Aufmerksamkeit erregen. Es geht um das Weiße“, sagt sie.

Die Leerstelle, das Weggelassene. Ein Bild zeigt Wartende vor einem abstrakten Zug. Über den Köpfen der Menschen schwebt in Lila und Blau eine abstrakte Bedrohung. Das Acrylbild aus dem Jahr 2022 heißt: „Ein Krieg, der die Menschen zwang, ihre Heimat zu verlassen.“ Daria Gabruk ist seit einem Jahr auf der Flucht vor dem Krieg, den Russland in ihr Land getragen hat. Das, was sie in diesem Jahr erlebt hat, findet sich in ihren Bildern. In einem Raum mit der aus Stralsund stammenden Berliner Künstlerin Juliane Ebner.

Juliane Ebner aus der Serie „Branden“ 2021-23 Mischtechnik auf Folie © Quelle: Thomas Häntzschel/nordlicht

Aktuell zeigt sie in der Rostocker Galerie Amberg des Kunstvereins zu Rostock brandaktuelle Bilder mit Stralsunder Hintergrund aus dem Januar 2023. Dazu Akt-Zeichnungen aus der Serie „Ufern“, die sie als Stipendiatin des Kunstvereins gemacht hat. Plus – ihr neuester Coup – Bronzefiguren. Dazu läuft ihr Film „Greif“ und zur Vernissage der Stipendiaten-Schau ihr neuer Film „Branden“, der in diesem Jahr rauskommt.

In all diesen Arbeiten finden sich die kleinen nackten Frauenfiguren wieder. „Und die werden auch mit Sicherheit einen Auftritt in meinem nächsten Film kriegen“, sagt die mehrfach ausgezeichnete international agierende Künstlerin, die auch schon Teilnehmerin der OZ-Kunstbörse gewesen ist.

Seit dem 26. Januar zeigt der Kunstverein in der Galerie Amberg 13 seine 14. Stipendiaten-Ausstellung mit Daria Garbuk, Juliane Ebner, Marta Djourina, Ingar Krauss und Christin Waterstrat. Finissage: 26. Februar.

Seit 1995 schreibt die Hansestadt jedes Jahr Aufenthaltsstipendien für die Gastateliers im Schleswig-Holstein-Haus aus. Die Arbeiten, die dabei entstehen, werden in der Galerie Amberg gezeigt. Die fünf Stipendiaten, deren Arbeiten aktuell gezeigt werden, waren im Zeitraum von 2020 bis 2o22 in Rostock zu Gast.