﻿Bildhauerin Julia Kausch nimmt an der OZ-Kunstbörse teil: „Der Mensch ist mein Hauptthema“

Die Bildhauerin Julia Kausch aus Rostock beschäftigt sich in ihren Werken mit dem Menschen. Hinter den Arbeiten steckt oft ein langer Schaffensprozess. In diesem Jahr ist sie auch bei der Kunstbörse vertreten, die von der OSTSEE-ZEITUNG und dem Kunstverein präsentiert wird.

Julia Kausch in ihrem Atelier in Rostock

Rostock. Ihr Atelier im Rostocker „Warnow Valley“ ist recht klein – auf nur 19 Quadratmetern arbeitet Julia Kausch. „Eigentlich bräuchte ich mehr Platz und vor allem mehr Deckenhöhe“, sinniert sie. Doch sie schätzt ihr Atelier in der Innenstadt, auch die kurzen Wege dorthin. Hier findet sie die nötige Ruhe und Abgeschiedenheit. Es ist ein kreativer Ort, wo sie in Ruhe an ihren Werken arbeiten kann.

In Grevesmühlen geboren, heute in Rostock lebend

Die 1985 in Grevesmühlen geborene Künstlerin ist heute in Rostock zu Hause. Julia Kausch hat an der Rostocker Technischen Kunstschule Kommunikationsdesign und Illustration studiert, bevor sie zur Bildhauerei fand. Eigentlich hatte sie sich für die Malerei beworben – aber um ein Jahr Wartezeit zu überbrücken, kam sie in die Klasse des Bildhauers von Thomas Jastram. Das Studium bei dem bekannten Künstler schloss sie 2011 ab.

Bildhauerin Julia Kausch: „Ich liebe das Porträt“

Die Bildhauerei ist auch eine körperliche Angelegenheit, so ist der Arbeitsort von Julia Kausch Atelier und Werkstatt in einem, im Atelier steht eine alte Werkbank mit Schraubstock. Dass die Bildhauerei ein langsamer Prozess ist, kommt der Künstlerin zugute, so bleibt beim Schaffen genug Zeit zum Nachdenken. „Ich liebe das Porträt“, sagt Julia Kausch. Die Arbeiten, die im Atelier stehen, haben viele Arbeitsphasen durchlaufen.

Die Künstlerin beschreibt sich als verstandesgeprägt

„Der Mensch ist mein Hauptthema“, bekennt Julia Kausch. Sie beschreibt sich eher als verstandesgeprägt. Zunächst entstehen Ideenskizzen, im Rahmen des Schaffensprozesses gibt es viele Gelegenheiten zur weiteren Verfeinerung, das Werk auf bestimmte Details zu reduzieren. Julia Kausch verwendet viel Zeit, um nachzuarbeiten, bevor ein Werk in den Bronzeguss geht. Die Künstlerin vertraut dieser prozesshaften Arbeitsweise längst. Gewöhnlich haben ihre Werke eine Auflage von 15 Stück, was es der Künstlerin etwas leichter macht, wenn sie in andere Hände überwechseln.

OZ-Kunstbörse 2023 Die 30. OZ-Kunstbörse geht am 13. Mai im Foyer der Hochschule für Musik und Theater (HMT) über die Bühne. Es kommen Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern aus Mecklenburg-Vorpommern unter den Hammer. In diesem Jahr: Torsten Schlüter, Malerei (Hiddensee/Berlin) Bernd Kerkin, Malerei (Userin) Ulrike Theusner, Malerei (Leipzig) Hans-Christian Schink, Fotografie (Neubrandenburg) Christoph Knitter, Grafik (Rostock) Julia Kausch, Plastik (Rostock) Claudia Heinicke, Malerei (Greifswald) Zusätzlich wird es ein Angebot von 30 Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern geben, die in den vergangenen 30 Jahren bei der OZ-Kunstbörse vertreten waren. Der über die Künstlerhonorare hinaus erzielte Erlös kommt Stipendien für Kunststudierenden aus MV zugute. Die Kunstbörse wird gemeinsam von der OSTSEE-ZEITUNG, dem Kunstverein zu Rostock und der HMT veranstaltet.

Werke von Julia Kausch auch im öffentlichen Raum

Arbeiten von Julia Kausch sind auch in der Öffentlichkeit zu sehen. Im Greifswalder Stadtteil Schönwalde I ist ihre Bronzeplastik „Heimweg“ zu bewundern. Und in Kühlungsborn wurde im vergangenen Jahr die Doppelplastik „Sonnenbadende“ enthüllt, immerhin drei Meter fünfzig hoch. Die Künstlerin ist sich der besonderen Verantwortung bewusst, wenn sie eine Plastik in den öffentlichen Raum bringt.

Diverse Ausstellungen zeigen Arbeiten der Künstlerin

Natürlich kommen die Werke auch auf andere Weise in die Öffentlichkeit. Eine Einzelausstellung von Julia Kausch wurde bereits 2004 im Rathaus Grevesmühlen gezeigt, dazu kamen zahlreiche Ausstellungsbeteiligungen, so unter anderem 2010 bei „Saat:Gut“ in der Nikolaikirche Rostock. 2013 nahm die junge Künstlerin an dem Ausstellungsprojekt „Frühblüher“ in der Galerie auf Zeit in Greifswald teil. 2014 beteiligte sie sich an der Ausstellung „Junge Kunst“ in der Galerie Teterow, im selben Jahr nahm sie an einer Schau in der Kunstscheune Barnstorf/Wustrow teil.

Die „Fischerstochter“ von Julia Kausch. Bronzefigur (Guss: 3/15) 2016 38x8x12 cm Startgebot: 1.400 EUR. © Quelle: Thomas Haentzschel

2018 waren Arbeiten von Julia Kausch unter anderem in der Ausstellung „Stadtbild HRO“ in der Kunsthalle Rostock zu sehen. Hervorhebenswert ist auch ihre Beteiligung an der Schau „Barlach und die jungen Wilden“ in den Ernst Barlach Museen Güstrow 2022. Eine der jüngeren Beteiligungen der Bildhauerin war die Ausstellung „Himmel zwischen Erde“ 2022 im dänischen Gedser. Arbeiten von Julia Kausch waren zusammen mit Werken der Fotografin Claudia Otto im März 2023 in der Galerie „Hinter dem Rathaus“ in Wismar zu sehen.

Kleinere Werke für die OZ-Kunstbörse ausgewählt

In ihrer ruhigen und überlegten Art arbeitet Julia Kausch an ihren Werken, die figürlichen Arbeiten haben es ihr besonders angetan. Für die OZ-Kunstbörse hat die Künstlerin kleinere Werke ausgewählt: die Plastik „Die kleine Kämpferin“, die „Fischertochter“ und einen kleinen weiblichen Torso. Bislang war Julia Kausch gern als Gast auf der OZ-Kunstbörse dabei – und in diesem Jahr zum ersten Mal als Künstlerin.