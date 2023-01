﻿Bildungs-Demo am Universitätsplatz: Das fordern Rostocker Studenten

Die Hochschulen und Universitäten kommen durch die Energie-Krise in Bedrängnis – und das vor allem zulasten der Studierenden. Am 11. Januar ist deshalb zu einer Kundgebung auf dem Universitätsplatz aufgerufen worden. Welche Probleme es gibt und wie das Land den Hochschulen nun entgegenkommt.

Vor dem Unigebäude in Rostock wurde am 11. Januar demonstriert.

Rostock. „Reiche Eltern für alle“, „Ich will meinen Porsche nicht verkaufen“, „Dumbledore hätte das nicht zugelassen“: Die Sprüche, die auf den selbst gebastelten Schildern am Mittwochmittag bei der Bildungskundgebung auf dem Uniplatz zu lesen sind, sind kreativ.

Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Universität Rostock hat zu einer Bildungskundgebung aufgerufen – gut 200 Studierende, Mitarbeiter und Lehrende haben sich beteiligt. Die Forderungen: Mehr finanzielle Unterstützung und Entlastungen für Universitäten und Hochschulen, Studierende und Studierendenwerk.

Studierende in Rostock kämpfen mit steigenden Kosten

„Wir sind hier, um auf die Notlage der Studierenden hinzuweisen“, erklärt Organisatorin Kristin Wieblitz. Eine Umfrage unter den Studenten habe ergeben, dass derzeit 76 Prozent von ihnen mit dem sehr hohen Preisniveau zu kämpfen haben. „Wir möchten darauf hinweisen, dass mehr Unterstützung benötigt wird.“ Die 200 Euro vom Bund seien wichtig, würden aber dennoch nicht ausreichen und viel zu spät kommen. Eine weitere Forderung: Erhöhung des Stundensatzes für studentische Aushilfen.

„Es wurde gestern bekanntgegeben, dass es einen Zuschuss für die Universitäten und Hochschulen geben wird. Das freut uns sehr, ist aber noch nicht ausreichend“, so Wieblitz.

Hochschulen und Studierendenwerke in MV erhalten Millionen

Die Hochschulen und Studierendenwerke in Mecklenburg-Vorpommern bekommen vom Land 7,13 Millionen Euro, um ihre stark gestiegenen Energierechnungen bezahlen zu können. Die Hochschulen sollen aus dem Härtefallfonds des Landes fünf Millionen Euro bekommen, die Studierendenwerke 2,13 Millionen Euro. Dies hat das Kabinett am Dienstag beschlossen.

Nach Aussagen von Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) solle es den sechs Universitäten und Fachhochschulen im Land so ermöglicht werden, die Präsenzlehre aufrechtzuerhalten. Die Studierendenwerke könnten mit der Landeshilfe die Essenspreise in den Mensen im laufenden Jahr stabil halten und müssten auch die Mieten in den Wohnheimen 2023 nicht weiter anheben.

„Das ist eine sehr gute Nachricht für alle Studierenden in Mecklenburg-Vorpommern, denn sie werden durch diese Maßnahme spürbar finanziell entlastet“, so Kai Hörig, Geschäftsführer des Studierendenwerks Rostock-Wismar. Nun habe man Zeit gewonnen, sich mit dem Ministerium zusammenzusetzen und zu überlegen, wie die deutlich höheren Kosten im Jahr 2024 abgefangen werden können.

Uni Rostock fordert langfristige Lösungen

Auch unter Berücksichtigung der Zuwendungen werden zum Ende des Jahres die Möglichkeiten der Hochschulen ausgeschöpft sein, Dinge zu kompensieren, wie Wolfgang Bernard, Vorsitzender des Akademischen Senats der Uni Rostock, betont: „Im vergangenen Jahr konnten wir nur überleben, weil wir schon deutlich spürbare Einschränkungen hatten. Wir alle haben erlebt, wie kalt die Universitäten in diesem Winter sind“, sagt er.

„Jetzt im neuen Jahr werden die Unis ihre Rücklagen weiter aufbrauchen müssen – wir werden also auch in diesem Jahr wieder deutliche Einschränkungen haben.“ Er verstehe, dass durch externe Faktoren die Haushaltslage im Land schwierig sei. „Wir sind alle bereit, einen Beitrag zu leisten. Aber wir brauchen langfristige Lösungen.“

Rostocker Studenten fordern bessere Unigebäude

Bildung sei die falsche Stelle, an der gespart werden sollte, betont auch Masterstudent Marius Lange. „Die bauliche Situation ist nicht gut. Gebäude drohen zu verfallen und Rostock hat nicht so viele Ersatzgebäude.“ Der 26-Jährige kritisiert, dass sich der Bau des Ulmicums immer weiter verzögere. „Wo soll die Lehre denn stattfinden, wenn Gebäude aufgrund von baulicher Mängel geschlossen werden müssen?“, fragt er.

Lange spielt damit auf den August- Bebel-Tower in der August-Bebel-Straße 28 an. Das Gebäude musste im vergangenen Sommersemester für mehrere Tage geräumt werden. Grund: Mängel beim Brandschutz. Die Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät hat in ihrem Gebäudebestand über 1000 Quadratmeter Fläche, bei der wegen des baulichen Zustandes ein Nutzungsverbot ausgesprochen wurde. „Dieses Probleme konnte nur durch die jahrelange Unterfinanzierung im Baukorridor entstehen und tragen nun bittere Früchte“, heißt es in einer Mitteilung des Asta.