﻿Kubanerin bringt Kita-Kinder in Rostock Spanisch bei – „Singe mit ihnen Lieder aus der Heimat“

Rostock. Die gebürtige Kubanerin Yohanka Boulet Williams versprüht karibische Lebensfreude, wo sie nur auftaucht. Seit mehr 20 Jahren arbeitet sie mit Kita-Kindern in Rostock-Reutershagen. Die 49-Jährige ist bisher die einzige Erzieherin in der Hansestadt, die ihre kleinen Schützlinge bilingual, in Deutsch und ihrer Muttersprache Spanisch, betreut, erklärt die Leiterin der „Kita Humperdinckstraße“ Sandra Demirci.

Seit 23 Jahren lebt Williams bereits in Rostock, fast ihr halbes Leben. Mit Mitte 20 heiratete sie einen deutschen Mann in ihrer Heimat Kuba. Anschließend zog die gelernte Grundschullehrerin mit ihm nach Rostock. „Ich wollte die Sprache lernen.“ Es war für sie nicht leicht, ohne Deutsch-Kenntnisse in ein fremdes Land zu gehen. Sofort meldete sie sich für einen Grundkurs bei der Volkshochschule an.

„Ich hatte Glück mit meinem Job“

Dann lernte sie fleißig weiter Deutsch – zu Hause im Selbststudium. Sie wollte unbedingt arbeiten, doch ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, war es fast unmöglich. Zumal ihr Studium in Deutschland nicht anerkannt wurde. Also sattelte sie kurzerhand um und jobbte in einem Kindergarten. „Ich hatte viel Glück. Ich bekam den Tipp von einer Lehrerin an der Volkshochschule“. Ihre Deutschkenntnisse waren zwar noch immer nicht gut genug, doch sie bekam eine Chance. Ihre pädagogischen Fähigkeiten waren ausschlaggebend.

„Durch die Kinder lernte ich schließlich die Sprache“, erzählt Williams freudestrahlend, die in Kuba auch als Animateurin in Hotels arbeitete. Anfangs betreute die quirlige Frau eine Gruppe von 18 Kindern, gemeinsam mit einer deutschen Erzieherin und brachte den Kindern intensiv spanische Wörter bei.

Heute kümmert sich Williams um über 200 Kinder in der Kita „Humperdinckstraße“. Die Kita gehört zur GGP-Gruppe. Es geht mehr um das Kennenlernen der kubanischen Kultur, als darum Spanisch als Zweitsprache zu sprechen. „Die Kubaner sind fröhliche, temperamentvolle, großzügige und offene Menschen. Sie mögen einfach die Menschen.“ Das bringt Williams auch durch ihre Mimik und Gestik zum Ausdruck. Das fasziniere die kleinen Kinder.

Die Kita hat 24 Stunden durchgängig geöffnet. Perfekt für Eltern, die im Schichtdienst arbeiten. © Quelle: Luisa Schröder

Multi-Kulti-Projekte im Kindergarten

Williams, die selbst auch gerne Kinder gehabt hätte, „leider hat es sich nie ergeben“, organisiert in der Kita viele unterschiedliche Projekte. Sie kocht, bastelt, liest vor, singt, musiziert. „Die schönsten Lieder meiner Heimat singe ich den Kindern vor.“ Dazu gehöre beispielsweise das Einschlaflied: „Los pollitos dicen, pio, pio, pio“ oder das Körperpflegelied „Pin Pon“ und trommelt gemeinsam mit den Kindern. Sie bastelt Überraschungskisten, die sogenannten Piñatas mit Süßigkeiten oder sie kocht das Nationalgericht: Bohnen mit Kokosreis, um den Kindern die Esskultur näher zu bringen.

Sie tanzt mit den Kindern Salsa, Cha-Cha-Cha oder La Conga Cubana, der Tanz, den Kubaner zum Karneval tanzen. Wenn sie mit ihnen deutschen Schokokuchen backt, übersetzt sie die Wörter Butter, Schokolade, Mehl, Zucker und Wasser auf Spanisch. Da kann es schon mal zu Missverständnissen kommen. Wenn sie „agua“ ausspricht, das Wasser bedeutet, und ein Kind sagt, ich habe doch gar kein „Aua“, ist es schon lustig, erzählt die Erzieherin, die sich gerne farbenfroh kleidet.

Williams spielt gerne draußen mit den Kindern auf dem Spielplatz. © Quelle: Luisa Schröder

Die Kinder fangen erst ab dem Alter von fünf Jahren an zu unterscheiden und stellen Fragen: „Warum bist du braun? Warum hast du lockiges schwarzes Haar?“ Einige Mädchen aus der Kita-Gruppe haben sogar eine braune Puppe geschenkt bekommen, die sie nach ihrer Erzieherin Yohanka benannt haben.

Schulsachen-Spenden gehen noch immer in ihre Heimat

Williams bleibt eng mit ihrer Heimat verbunden. Sie vermisst Kuba. Weil die Kinder in ihrer Heimatstadt Matanzas, wo sie aufgewachsen ist, oft arm sind haben, schickt sie regelmäßig Pakete dorthin. Vor allem deutsche Süßigkeiten und Schulsachen, wie Bunt- und Filzstifte, Klebestifte und Zeichenpapier kommen in die Care-Pakete. „Ich möchte, dass es die Kinder dort auch gut haben.“ Ihr Bruder kümmert sich um die gerechte Verteilung der Sachen.

Mittlerweile ist es für die Erzieherin jedoch zu teuer, die Päckchen alleine zu bezahlen. Zwei Kilo kosten 20 Euro. Im vergangenen Monat organisierte Björn Bischof, Vaters eines Kindes, welches sie vor über zehn Jahren in der Kita betreute, eine kleine Spendenparty: „Ich war sprachlos, die Kleidungsstücke waren nach Größen sortiert, es war alles so ordentlich und vor allem so viel.“ Diese Spendenparty habe sie motiviert, weiter zu machen.

Kontakt für Spenden

Wer sich mit Yohanka Boulet Williams in Verbindung setzen möchte, um sie finanziell oder auch materiell zu unterstützen, schreibt bitte eine E-Mail an byohanka1973@yahoo.com.

