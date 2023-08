﻿Mit Kino, Karaoke und Kadetten: Crew der „Bima Suci“ begrüßt Besucher der Hanse Sail an Bord

Warnemünde. „Wenn die Wellen 15 Meter hoch werden, bekomme ich Angst.“ Die Wellen seien das Schlimmste beim Segeln, so Haikal Rustandi, Kadett an Bord der „Bima Suci“. Das Segelschulschiff der indonesischen Marine ist das größte Schiff der 32. Hanse Sail in Rostock. Noch bis Sonntag können Besucher an der Warnemünder Mittelmole an Bord gehen.

„Es ist ein sehr großes Schiff, aber trotzdem ist es hier wie in einer großen Familie“, so Crewmitglied Rustandi. Zusammen mit 76 weiteren Kadetten wird er auf dem Dreimaster ausgebildet, darunter Matrosen und Offiziere.

Ägypten, Frankreich, Sri Lanka: „Bima Suci“ ist weltweit unterwegs

Die Tagesroutine sei straff: Work-out am Morgen, dann Frühstück, dann Unterricht – aber für Rustandi sei es „eine große Ehre, auf dem Schiff sein zu dürfen.“ Auch für die indonesische Marine wäre die „Bima Suci“ ein legendäres Schiff, weil es um die ganze Welt segelt. Im April war sie in Indonesien gestartet und hat seitdem in Sri Lanka, Ägypten, Saudi-Arabien und weiteren Ländern festgemacht.

Das indonesische Segelschulschiff „Bima Suci“ hat am Donnerstagvormittag den Passagierkai in Warnemünde erreicht. © Quelle: Ove Arscholl

„Das Schiff ist mehr als 20 Meter länger als die ,Gorch Fock’, deswegen ist es so besonders und auch wichtig für die indonesische Marine“, sagte der indonesische Diplomat Budi Wibowo am Donnerstag in Warnemünde. Bis zu 250 Crewmitglieder kann die „Bima Suci“ aufnehmen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt zwölf Knoten, meistens würde sie allerdings mit acht Knoten fahren.

Drei Masten der „Bima Suci“ sind mehr als 50 Meter hoch

Wenn Besucher sich auf dem Schiff umschauen, fallen auf den ersten Blick die hohen Masten auf. „Jedes Mal, wenn wir in einen Hafen einlaufen, klettern die Kadetten auf die Segel und winken den Schaulustigen. Es ist schon sehr witzig, wenn wir den 54 Meter hohen Mast hinauf klettern müssen, um den Zuschauern unsere kleine Show bieten“, so Rustandi.

Ute Nagen aus Münster möchte den Tag an Bord des riesigen Schiffes genießen. © Quelle: Arne Seyffert

Nicht nur die Kadetten, auch die Gäste sind überwältigt von der „Bima Suci“. So auch Ute Nagen, die für die Hanse Sail aus Münster angereist ist: „Wenn man aus dem Inland kommt, ist das hier natürlich beeindruckend. Die Jungs in den Takelagen, die schicken Uniformen mit den Orden, das sind natürlich tolle Eindrücke.“

Takelage der „Bima Suci“ von Ingenieuren in MV entworfen

Mit seinen 111 Metern Länge und 13 Metern Breite gehört der Dreimaster zu den größten Segelschiffen der Welt. Die gesamte Konstruktion und Montage der Takelage auf dem Schiff übernahm eine Firma aus Mecklenburg-Vorpommern – das Ingenieurbüro von Detlev Löll in Peenemünde. Gebaut wurde das Schiff 2016 in Spanien und ein Jahr später in Dienst gestellt.

„Wenn wir alle 26 Segel setzen, ist es, als wenn wir den Motor benutzen würden,“ sagte der Offizier M. Sati Lubis. Nur eine halbe Stunde benötige die Mannschaft, um alle Segel zu setzen, die eine Gesamtsegelfläche von mehr als 3000 Quadratmetern haben.

Kino und Karaoke sorgen für Abendunterhaltung auf hoher See

Schon seit 128 Tagen ist die „Bima Suci“ auf den Weltmeeren unterwegs. Da sei es besonders wichtig, die Motivation der Crew zu erhalten, so Lubis. „Wir machen jeden Tag etwas anderes. Für die Abendunterhaltung gibt es auch ein Kino und einen Karaokeraum, damit die Kadetten neben der ganzen Arbeit und den Lerneinheiten auch ein bisschen Spaß haben.“

Der Offizier M. Sati Lubis kennt die Missionen, die der Dreimaster „Bima Suci“ verfolgt, darunter auch diplomatische Zwecke. © Quelle: Arne Seyffert

Die „Bima Suci“ solle aber vor allem ihre Mission erfüllen, so Offizier Lubis: In erster Linie sei es ein Segelschulschiff für die Kadetten. Andererseits diene das Schiff diplomatischen Zwecken und solle Indonesien repräsentieren.

Schon am Dienstag war der Dreimaster wegen des unruhigen Wetters vorfristig in den Rostocker Hafen eingelaufen und hatte zunächst am Marinestützpunkt Hohe Düne festgemacht. Donnerstagmittag erreichten Schiff und Crew ihren reservierten Liegeplatz an der Warnemünder Mittelmole.

