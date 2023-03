﻿Rostocker Marktschwärmer gehört zu den erfolgreichsten Deutschlands

Online bestellen, vom Bio-Bauern liefern lassen und abholen: Das Konzept der Marktschwärmer ist so einfach wie genial – zumindest sehen das die Rostocker so, denn immer mehr werden Teil der wöchentlichen Schwärmerei. Warum sie zu den besten Deutschlands gehört, erklärt die Initiatorin.

Rostock. Wenn in der Frieda 23 donnerstags von Schwärmerei die Rede ist, geht es nicht etwa um Bienen, die wild umhersummen, oder Verliebte, die sich anschmachten. Viel mehr schwärmen hier regionale Lebensmittel-Erzeuger und deren Kunden für Bio-Produkte und halten dabei wie ein Schwarm zusammen. Die Marktschwärmerei findet seit Juni 2021 in Rostock statt und war damit die erste in MV.

Das Konzept: Sogenannte Schwärmer, also Kunden, die sich kostenlos bei Marktschwärmer Rostock anmelden, bestellen Bio-Produkte online bei Erzeugern aus der Region. Jeden Donnerstag liefern die Bio-Bauern die Bestellungen zur Frieda 23 und die Schwärmer können sie sich dort abholen. „Wer keine Zeit hat, die Bestellung persönlich abzuholen, dem liefern wir auch per Fahrrad“, erzählt Monika Berlik vom Regionalmarkt Rostock e.V., dem Träger der Marktschwärmer Rostock.

Rostock zählt zu erfolgreichsten Marktschwärmern

Inzwischen zählt Marktschwärmer Rostock gut 700 Schwärmer und 34 Erzeuger. Eine davon ist Andrea Feldmann aus Groß Wokern bei Teterow (Landkreis Rostock). Von Anfang an ist die Erzeugerin von Wagyu-Rind mit dabei und begeistert vom Konzept: „Kunden haben hier ein großes Angebot und für uns ist es Werbung. Ich bin gerne vor Ort und lasse Interessierte unser Fleisch probieren.“ Dass die Marktschwärmerei vom Regionalmarkt Rostock e.V. ausgerichtet wird und nicht – wie üblich – von einem Erzeuger, findet die Landwirtin klasse.

Patrick und Doreen Witte aus Berlin besuchen regelmäßig Verwandtschaft in der Nähe und kommen extra donnerstags, um ihre Einkäufe abzuholen. Hier probieren sie am Stand von Andrea Feldmann (r.) Wagyu-Produkte. © Quelle: Ove Arscholl

Initiatorin Monika Berlik ist überzeugt, dass die Marktschwärmer Rostock auch deshalb zu den besten deutschlandweit zählen. Das geht aus wöchentlichen Auswertungen der Aktion hervor. Sowohl beim Feedback der Schwärmer als auch beim Umsatz liegen die Marktschwärmer Rostock immer weit vorne. „Wir sind professionell aufgestellt. In unserem Verein sind Leute aus der Landwirtschaft, Wissenschaft oder Kultur. Die bunte Mischung macht uns aus.“ Die 20 Mitglieder des Vereins seien zuverlässig und kümmern sich darum, dass die Marktschwärmerei immer ordentlich aussieht.

Marktschwärmer sollen Alternative zur Markthalle sein

Dass aus den Plänen einer festen Markthalle in Rostock bis dato einfach nichts wurde, veranlasste Monika Berlik vor zwei Jahren, sich beim internationalen Projekt zu bewerben. Schon zwei Monate später schwärmte es in der Frieda 23. Der Raum im Mehrzweckgebäude sei frei gewesen, erfülle die hygienischen Anforderungen und biete Parkmöglichkeiten, begründet Berlik die Standortauswahl.

Jessica Couball aus Rostock holt ihren Einkauf bei Olaf Pommeranz ab. © Quelle: Ove Arscholl

Um als Marktschwärmerei anerkannt zu werden, müssen Interessierte ein breites Sortiment an Obst, Gemüse, Eiern, Fleisch, Milcherzeugnissen und Brot sowie 150 angemeldete Schwärmer vorweisen können. „Wir haben damals die Werbetrommel gerührt und Landwirte gezielt angesprochen. Fast wäre es am mangelnden Obst in der Region gescheitert, aber die Apfelbauern haben uns gerettet“, blickt Monika Berlik auf die Anfangsphase zurück.

Heidi Schneekloth aus Bad Doberan präsentiert ihre Produkte: Eier, Saft und Gewürzsalze von Feldrandkultur. © Quelle: Ove Arscholl

Manche der Schwärmer kämen regelmäßig, andere nur ab und zu. Eine, die regelmäßig bestellt und abholt, ist Jesscia Couball. „Ich finde es cool, dass man hier regionale Erzeuger direkt unterstützen kann und keine großen Ketten“, erzählt die Rostockerin. Patrick und Doreen Witte schwärmen sogar aus Berlin. Das Paar besucht regelmäßig Verwandtschaft in der Nähe und kommt extra in Rostock bei den Marktschwärmer vorbei, um die Einkäufe abzuholen.

Auch ohne Mitgliedschaft vorbeigehen und probieren

Bezahlt wird bei Bestellung online. Vier Vereinsmitglieder packen die Körbchen mit den Bestellungen. Am Ende bleibt dadurch nichts übrig. Zwei bis drei Erzeuger sind im wöchentlichen Wechsel vor Ort und lassen Interessierte ihre Produkte probieren. „Bei uns ist jeder eingeladen, auch ohne Mitgliedschaft vorbeizukommen, zu probieren und zu quatschen.“

Auf die Befürchtung, die Bio-Produkte seien zu teuer, entgegnet Monika Berlik: „Die Qualität der Produkte ist um einiges besser und manche Landwirte könnten ohne den direkten Verkauf nicht überleben. Außerdem ist es nicht viel teurer.“ Denn es gibt keinen Zwischenhändler, der die Preise nach oben drückt. Mehr als 80 Prozent des Preises gehen direkt an den Erzeuger, die restlichen knapp 20 Prozent gehen an Gastgeber, Servicegebühr und Zahlungsdienste.