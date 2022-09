﻿Bio, regional – und unbezahlbar? Rostocker Schulessen könnte bald 5,40 Euro kosten

Es ist fast eine Quadratur des Kreises: Rostocker Schulessen soll gesund und lecker sein, aber gleichzeitig bezahlbar. Das will die Hansestadt mit einer eigenen Großküche erreichen, die ab dem Schuljahr 2024/25 eröffnet werden soll. Dass dieses Vorhaben realistisch ist, wird allerdings stark bezweifelt.

Rostock-Stadtmitte. Es ist ein großes Vorhaben: Schüler in Rostock sollen ab dem Schuljahr 2024/25 gesundes und leckeres Essen aus einer kommunalen Großküche bekommen – und das zu nicht deutlich höheren Kosten. So hatte es jedenfalls die Bürgerschaft im vergangenen Jahr beschlossen.

Jetzt zweifeln die Grünen, die 2021 dagegen gestimmt hatten, stark daran, dass diese Ziele erreicht werden können. Oberbürgermeisterkandidatin Claudia Müller warnt: „Es wird teurer und später.“ Sie fordert daher, das ganze Konzept auf den Prüfstand zu stellen. Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) ist jedoch optimistisch, dass der Plan eingehalten wird.

Müller: Start in zwei Jahren ist unehrlich

Müller widerspricht: „Wir brauchen bei allen städtischen Großprojekten volle Transparenz und Ehrlichkeit. Es ist einfach unehrlich, weiterhin einen Start in weniger als zwei Jahren anzukündigen.“

Die Stadt müsse noch eine komplette eigene Großküche bauen. „Bislang ist dafür aber keine einzige Ausschreibung erfolgt“, so Müller. Der Bau sei auch weder im Doppelhaushalt 2022/23 der Stadt noch im Wirtschaftsplan des städtischen Immobilienentwicklers KOE vorgesehen.

Mögliche Baukosten seien 2021 vage mit etwa 5,5 Millionen Euro angegeben worden. „Doch eine genaue Kalkulation hat die Stadt bisher nicht vorgelegt“, kritisiert die Grüne.

Bockhahn: Kosten schwer abschätzbar

Bockhahn erklärt, eine Kalkulation sei gar nicht möglich: „Bei einer solchen Spezialimmobilie rechnen die Fachplaner mit 3500 bis 4500 Euro je Quadratmeter. Dies ist aber nur eine grobe Schätzung und steht in direkter Abhängigkeit von möglichen Teuerungen sowohl der Baustoffe als auch der Ausstattung des Gebäudekörpers.“

Immerhin sei ein Standort für die Großküche ins Auge gefasst worden: „Momentan stehen die finalen Verhandlungen dazu an. Deshalb kann kein genauer Standort genannt werden. Sobald diese abgeschlossen sind, folgen die weiteren Schritte“, so der Senator.

Müller: Essen könnte 5,40 Euro kosten

Die Grünen zweifeln auch daran, dass die 2021 angenommenen Preissteigerungen beim Schulessen eingehalten werden können. „Im Konzept von 2021 wurde mit höheren Kosten von 96 Cent je Mahlzeit gerechnet, wenn die Anzahl der täglichen Essen gleich bleibt.“

Die Stadt wollte die Kosten pro Essen durch zusätzliche Kunden der Großküche verringern. Doch laut Bockhahn wurden noch keine gefunden. Für diese Situation wurde im Konzept ein Preis von bis zu 5,10 Euro pro Essen veranschlagt.

„Die seither gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel sind darin noch gar nicht enthalten“, warnt Müller. Die Folge wäre daher wohl eine weitere Preissteigerung auf bis zu 5,40 Euro. „Das wäre ein Rückschlag für die Schulverpflegung, denn viele Eltern würden dies nicht mehr bezahlen.“ Schon in diesem Frühjahr hatten die Anbieter des Rostocker Schulessens ihre Preise wegen der Inflation erhöht.

Stadt will Kostenkontrolle in der Hand behalten

Bockhahn hält Spekulationen über den möglichen Endpreis für verfrüht: „Durch die Preisentwicklung beziehungsweise Marktverwerfungen im letzten halben Jahr endet eine Preisaussage im Hornberger Schießen.“ Das ist ein Synonym für viel Getöse ohne Ergebnis. „Dies ist nicht im Sinne des Projektes oder der Verhandlungsposition der zu gründenden Gesellschaft“, mahnte er.

„Grundsätzlich sollen die Wertschöpfung und die Kontrolle über das Preisniveau in der Hand der Hansestadt bleiben. Hierzu zählt auch, dass viele Produkte aus MV oder angrenzenden Regionen verarbeitet werden“, so Bockhahn.

Neue Großküche wirklich nötig?

Müller fordert ein komplettes Umdenken: „Wir sollten uns in der aktuellen Lage wirklich fragen, ob wir gerade eine weitere Großküche in Rostock errichten müssen, obwohl es ausreichend Großküchen in der Stadt gibt.“ Oberstes Ziel müsse sein, ein qualitativ hochwertiges und bezahlbares Mittagsangebot für die Schülerinnen und Schüler Rostocks zu schaffen.

Ähnlich hatte sich zuletzt auch der CDU-OB-Kandidat Michael Ebert in sozialen Medien geäußert: „Ich glaube nicht, dass eine kommunale Großküche die bestehenden Probleme beim Schulessen löst. Wir brauchen gutes, gesundes Schulessen aus regionalen Produkten und zu vernünftigen Preisen.“

Ebert: Chance für lokale Gastronomen

Ebert weiter: „Statt zukünftig in einer städtischen Küche genauso wie jetzt – aber wohl noch teurer – zu kochen, sollten wir auch die Möglichkeit kleinteiliger, stadtteilweiser Ausschreibungen prüfen.“ So könnten sich auch lokale Gastronomen um die Essensversorgung der Schulen kümmern, meint er und fordert „Individualität statt Einheitsbrei“.

Bockhahn versichert dagegen: „Es beschäftigen sich viele motivierte und fachlich ausgebildete Mitarbeiter der Verwaltung ämterübergreifend mit diesem Thema. Alle wollen diese Aufgabenstellung erfüllen.“

Die zuständige Projektgruppe und alle beteiligten Ämter wollten die Innovations- und Leistungsfähigkeit der Verwaltung beweisen, Projekte anzuschieben und für die zeitnahe Umsetzung zu sorgen.