﻿Bis zu 12 Hubschrauber zeitgleich über Rostock-Laage und Rügen: Das ist der Grund

Rostock. Immer wieder kreisen Hubschrauber über Rostock und den Landkreis, um Vermisste zu suchen, Verletzte ins Krankenhaus zu bringen oder nach Verbrechern zu fahnden. In dieser Woche sind ein ganzes Dutzend Helis im Anflug auf Rostock-Laage.

Seit Montag (18. September) ist die Luftfahrerschule für den Polizeidienst (LFSfdPD) in ihrer Taktikwoche mit zwölf Hubschraubern bundesweit am Himmel unterwegs. An Bord: Der Ausbildungslehrgang für Hubschrauberpiloten und -pilotinnen und Flugtechniker, wie die Luftfahrerschule auf Facebook ankündigt.

Die Streckenführung verläuft den Angaben zufolge unter anderem über Gifhorn, Hamburg, Fuhlendorf, Rostock-Laage, Rügen, Blumberg, Bautzen, Kassel-Calden und Sankt Augustin.

Die Taktikwoche soll bis einschließlich Freitag (22. September) dauern.

