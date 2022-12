﻿Bis zu 2000 Euro Finderlohn: Rostocker verzweifeln an Wohnungssuche

Rostock. Belohnung. Finderlohn. Vermittlungsprämie. Die Umschreibungen sind vielfältig, doch am Ende geht es um Geldgeschenke. Wer in Rostock und Umgebung dringend eine Wohnung sucht, greift immer häufiger auf solche Belohnungen zurück. 2000 Euro Finderlohn verspricht zum Beispiel eine vierköpfige Familie dem Vermittler für eine Vier- bis Fünfzimmerwohnung bzw. eines Hauses in der Rostocker Südstadt, Altstadt, Stadtmitte, Bahnhofsviertel oder Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Wenige Klicks weiter auf dem Online-Kleinanzeigenportal sucht eine Immobilienfirma mit Sitz in Rostock Wohnungen – und verspricht ebenfalls hübsche Belohnungen für die Vermittlung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Methode ist umstritten: Rentnerin Anette Nieswand (54) aus Rostock zum Beispiel fürchtet, dass Ärmere dann schlechtere Chancen auf dem Wohnungsmarkt hätten. Auch Sandra Völcker, Studentin aus Rostock, hält Finderlohn für ungerecht. Den könne nur „die bessere Gesellschaft“ bezahlen, beklagt die 21-Jährige.

Rostocker Mieterverein: Am Ende entscheiden die Vertragspartner

Kai-Uwe Glause, Chef des Mietervereins Rostock, habe zwar Verständnis für eine solche Belohnung, gibt sich aber ebenfalls zurückhaltend: Der Mieter, der wegzieht, könne zwar bei seinem Vermieter einen Nachmieter ins Spiel bringen – am Ende würden jedoch immer die Vertragspartner selbst entscheiden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fakt ist: Der Wohnungsmarkt in Rostock sei sehr umkämpft. „Seit Jahren liegt die Leerstandsquote unter zwei Prozent.“ Das sei „gar nichts“ für eine Stadt wie Rostock. Die Folge: Lange Wartezeiten, bis Mieter eine Wohnung finden, die ihren Wünschen entspricht. Insbesondere kleine und große Wohnungen seien in Rostock gefragt, erklärt Glause. Denn einerseits gebe es den Trend zur Vereinzelung – und damit zu kleineren Wohnungen. Andererseits suchten insbesondere junge Familien mit Kindern große Wohnungen in Rostock – oft ohne Erfolg.

Deshalb würden viele Familien vor die Tore der Stadt ziehen, ins Umland. Zudem seien Wohnungen in der Innenstadt und anderen zentralen Stadtteilen sehr gefragt, seniorengerechte Wohnungen mit möglichst wenig Barrieren, Wohnungen mit Balkon. Er erwarte nicht, dass das Angebot in den nächsten Jahren deutlich wachsen und sich der Wohnungsmarkt spürbar entspannen werde.

Expertin aus Rostock: Wer den Makler bestellt, muss ihn bezahlen

Das sieht auch Jana Blaschka, Standort-Managerin beim Immobilienmakler Engel & Völkers Rostock, so. Der Mietmarkt in Rostock bleibe weiter angespannt. Dennoch glaube sie nicht, „dass es Schule machen könnte“, dass der neue Mieter eine Erfolgsprämie an den Vermittler zahlt. Bei professionellen Maklern gebe es so etwas kaum. Die beziehen ihre Provision nach einem abgeschlossenen Mietvertrag immer vom sogenannten Besteller der Leistung, also zumeist vom Vermieter.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mieter zahlen seit 2015 keine Vermittlungsprovision mehr, es sei denn, sie haben den Makler ausdrücklich beauftragt und dieser ist ausschließlich für den Mieter tätig. Engel & Völkers ist einer der weltweit führenden Makler und vermittelt in Rostock Wohnungen und Häuser sowohl zur Miete als auch zum Kauf.

Wiro akzeptiert keine Nachmieter – jeder muss sich bewerben

Ausziehende Mieter, die ihre frei werdende Wohnung einem bestimmten Nachmieter vermitteln möchten, haben bei der Wohnungsgesellschaft Wiro schlechte Karten: „Wir akzeptieren keine Nachmieter“, erklärt Wiro-Sprecher Carsten Klehn. Jeder Interessent müsse sich ganz normal bei der Wiro anmelden. Er könne seine Wünsche, wie zum Beispiel bevorzugte Stadtteile und Wohnungsgrößen, äußern und werde bei frei werdenden Wohnungen vom Unternehmen informiert.

Bei Interesse gebe es dann ein Exposé, einen Besichtigungstermin und vielleicht am Ende auch einen Mietvertrag, erklärt Klehn. Das sei transparent, gerecht und bei jährlich mehr als 3000 neu abgeschlossenen Mietverträgen technisch auch nicht anders machbar.

Die Wiro als größte Wohnungsgesellschaft in Rostock verwaltet in der Hansestadt rund 35 000 eigene Wohnungen und etwa 5000 von anderen Eigentümern. Damit ist nahezu jede dritte Wohnung in der Hansestadt eine Wiro-Wohnung.