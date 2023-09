﻿Bisheriger Betreiber vor dem Aus: Übernimmt Rostock Wismars Kreuzfahrthafen?

Zum 30. Bandjubiläum

Scooter kündigen Konzert in der Rostocker Stadthalle an – wo es Tickets gibt

Die deutschen Elektro- und Techno-Pioniere von Scooter werden am 2. April zu einem Konzert im Rahmen ihrer „Thirty, Rough and Dirty! Tour 2024“ in Rostock erwartet. Was die Band um Frontmann H.P. Baxxter in der Stadthalle plant und ab wann es Karten für die Veranstaltung gibt.