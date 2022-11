﻿Bis zu 17 Pakete pro Stunde: Black Friday bereitet Paketboten in MV Stress

Vermeintliche Sparpreise und veränderte Sortimente: Mit dem Black Friday kommt auch das erhöhte Aufkommen an Bestellungen. Doch längst nicht jeder hat nur Spaß an der Sparaktion. Die Zusteller in MV sind im Stress.

Rostock. Wenn die Vorweihnachtszeit und der Black Friday zusammenkommen, zaubert das den meisten Menschen ein Lächeln ins Gesicht – besonders jetzt, da die Preise sonst stetig steigen. Für Paketboten in Mecklenburg-Vorpommern dagegen ist es die mit Abstand stressigste Zeit des Jahres. So bestätigt etwa der Versanddienst Hermes eine stark erhöhte Nachfrage. Die halte sich erfahrungsgemäß bis Mitte Dezember. „Da sind Zwölf-Stunden-Tage keine Seltenheit“, sagt Zusteller Marlon M. mit Blick auf das hohe Aufkommen an Bestellungen.

Dass die Menschen jetzt zugreifen, findet er zwar nachvollziehbar. Doch entsteht laut dem 27-Jährigen bei erwarteten 17 Zustellungen in der Stunde ohnehin viel Druck im Stadtverkehr. Die Schuld sieht der Mann, der selbst für ein „gutes Subunternehmen“ arbeitet, vor allem bei den großen Paketdiensten. „Unser Chef versucht alles, um gute Bedingungen zu schaffen, aber die Anforderungen, die DPD stellt, sind nicht zu erreichen. Das Unternehmen sieht nur die Zahlen und nicht uns“, kritisiert er. Aber ihm ist ebenso bewusst: In vielen Fällen bereitet das Gesamtkonstrukt Probleme. „Bei uns im Depot haben wir auch ein schwarzes Schaf. Dort arbeiten vor allem ausländische Mitarbeiter, die haben deutlich schlechtere Arbeitsbedingungen.“

Dass dem oft so ist, wissen auch die Beratungsstellen im Land. Die Organisation Arbeit und Leben hat deshalb gemeinsam mit dem Flüchtlingsrat am Black Friday Aktionen in Kritzmow und Roggentin gestartet, bei denen die Beteiligten mehrsprachige Flyer an die ausfahrenden Paketzusteller verteilten. Sie klärten gezielt über die Rechte als Arbeitnehmer auf – was viele Arbeitgeber nicht täten, betont der beteiligte Integrationshelfer Khaled Al Bitar.

„Wenn du 70 Pakete hast, arbeitest du, bis alle ausgeliefert sind“

Schlechte Arbeitsbedingungen sind auch Ahmad T. ein Begriff: „Wenn du 70 Pakete hast, dann arbeitest du, bis alle ausgeliefert sind“, sagt der Mann, der zwei Jahre bei einem Subunternehmen, das mit Hermes kooperierte, angestellt war und die Reißleine gezogen hat. Über einen Acht-Stunden-Tag hätte sich der 56-Jährige gefreut, meistens seien es aber deutlich mehr gewesen, der zeitliche Druck enorm. Die körperliche Belastung habe ihr übriges getan. „Die Pakete waren oft schwer, bis zu 40 Kilo – und das mit Rückenproblemen und einem kaputten Knie“, schildert er seinen Arbeitsalltag. Mancher Arbeitnehmer kommt so an seine Grenzen. „Ich bin ein alter Mann.“

Auch die Bezahlung seines Ex-Arbeitgebers erntet Kritik. Für die langen Tage hätte Ahmad T. gerade einmal 1200 Euro im Monat bekommen. Davon seien ihm monatlich 50 Euro abgezogen worden, andernfalls hätte er sein Auto nicht mit nach Hause nehmen dürfen.

Black Friday in MV: Zusteller klingeln noch um 21 Uhr

„Der Druck bei der Arbeit steigt, die Löhne aber nicht“, stimmt Daniel L. zu, der am Freitag mit seinem DPD-Transporter in der Margaretenstraße in Rostock steht. Zwar nennt er seine eigenen Arbeitsbedingungen „aushaltbar“. Aber: „Ich denke, dass es bei Hermes oder Amazon schlimmer ist“, sagt der 35-Jährige – zumal die Zusteller hier oft die Route wechseln würden. So seien sie ab 9 Uhr auf den Beinen und klingelten noch um 21 Uhr an der Haustür. „Da werden die Menschen ausgenutzt.“ Dass Bürger am Black Friday trotzdem zuschnappen, versteht er. Immerhin hielten viele ihre Wünsche in Zeiten der Inflation sonst zurück.

Kunden oft nicht zu Hause, wenn Pakete kommen

Vergleichsweise positiv schätzt auch Christina E. ihre Lage ein. Das GLS-Subunternehmen, für das sie arbeitet, nehme Rücksicht auf den Feierabend und damit auf ihre Familie. Wenn die Tour trotzdem mal länger dauert, liegt das aus Sicht der 36-Jährigen häufig an den Kunden. Sie seien nicht immer zu Hause, wenn Pakete geliefert werden – dann beginne das große Klingeln bei den Hausbewohnern. Je häufiger das passiere, desto stressiger werde der restliche Arbeitstag. Das ist also, was alle tun können, um Zustellern in dieser Situation zu helfen: auch mal für den Nachbarn ein Paket annehmen.