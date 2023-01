Hilfe bei Blackout: Rostock veröffentlicht Liste mit Turnhallen für den Notfall

Rostock. Die Hansestadt hat ihre Hausaufgaben gemacht. Für den Fall von Gasmangel und großflächigen Stromausfällen, den sogenannten Blackouts, gibt es jetzt einen öffentlichen Notfallplan.

„Mit den milden Temperaturen und den vollen Gasspeichern können wir inzwischen zwar sehr zuversichtlich nach vorne schauen. Trotzdem bleibt es unsere Pflicht als Kommune, für die schlimmsten Szenarien gewappnet zu sein“, sagt der amtierende Oberbürgermeister Chris von Wrycz-Rekowski. Für den Krisenfall wurden in den letzten Monaten verschiedene Maßnahmen geplant, die bei Bedarf kurzfristig aktiviert werden könnten, wie zum Beispiel Wärmeinseln.

„Leuchttürme“ als Rettungsinseln im Ernstfall

Sollte es – entgegen der aktuellen Annahmen – doch zu erheblichen Einschränkungen oder einem Ausfall der Wärmeversorgung kommen, würden zunächst fünf große Sporthallen als Wärmeinseln hergerichtet. Dort wäre es mit Hilfe von Fernwärme und mobilen Heizanlagen möglich, eine Mindesttemperatur zu gewährleisten. Im Rahmen eines temporären Aufenthalts könnten sich die Rostockerinnen und Rostocker in diesen Sporthallen aufwärmen. Vorgesehen sind die Sporthallen Marienehe (Marieneher Straße 4), Schmarl (Stephan-Jantzen-Ring 3a), Lütten Klein (Kopenhagener Str. 5), Dierkow (Kurt-Schumacher-Ring 161/161a) und Toitenwinkel (Olof-Palme-Str. 24/25).

Im Falle eines Blackouts würde auch in der Hansestadt innerhalb kürzester Zeit das Telefonnetz zusammenbrechen. Dadurch könnten auch Rettungskräfte nicht mehr wie gewohnt unter 110 oder 112 erreicht werden. „Aus diesem Grund wurden durch die Hanse- und Universitätsstadt an elf Standorten innerhalb des Stadtgebietes so genannte Katastrophenschutzleuchttürme vorbereitet“, sagt von Wrycz-Rekowski. Dort könnten dann Hilfegesuche und Notrufe abgegeben und notwendige Einsätze von Rettungskräften angefordert werden. „Weiterhin sind sie als Erste-Hilfe-Standorte ausgestattet und sollen auch der Weitergabe von allgemeinen Informationen dienen“, erklärt der Ordnungssenator.

Senator: Auch selbst Vorräte anlegen wenn möglich

Die Standorte der Leuchttürme wurden so gelegt, dass immer einer von jeder Rostocker Adresse aus innerhalb eines Radius von drei Kilometern erreichbar ist. „Sie bestehen oftmals aus mobilen Meldestellen und sind nicht zwangsläufig in Gebäuden untergebracht. Die Leuchttürme sind mit Hilfe eines entsprechenden Logos zu erkennen“, so von Wrycz-Rekowski. Dazu zählen die Bühne 602 am Warnowufer 55 in der KTV, die Stadthalle (Südring 90), die Sporthalle Marienehe (Marieneher Straße 4), die Sporthalle Stephan-Jantzen-Ring 3a und die Sporthalle Kopenhagener Straße 5, der Rewe im Schiffbauerring 70 in Groß Klein, der Kirchenplatz 14 in Warnemünde, die Sporthalle Kurt-Schumacher-Ring 161/161a, die Freiwillige Feuerwehr Markgrafenheide in der Warnemünder Straße 13 und die Sporthalle Olof-Palme-Str. 24/25 sowie der Edeka-Markt in Gehlsdorf, Schulstraße 5.

Für Wrycz-Rekowski ist eines ganz wichtig: „Die Menschen in der Stadt können sich sicher sein: Wir lassen in diesem Winter niemanden allein.“ Dennoch ruft der auch die Rostocker dazu auf, sich je nach individuellen Möglichkeiten auf Katastrophenfälle vorzubereiten. Entsprechende Listen, was für den Ernstfall zuhause sein sollte, gibt es auf den Internetseiten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz.