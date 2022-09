﻿Blitzkritik: K.I.Z begeistern in Rostock mit Provokation und Satire

Laute Bässe, wechselnde Bühnenbilder, vulgärer und satirischer Rap: Diesen Mix hat am Mittwoch das Trio K.I.Z in der Rostocker Stadthalle geboten. Mit dabei waren rund 3500 jubelnde Fans. Was die Künstler aus Berlin auf die Bühne brachten.

Die Berliner Hip-Hop-Combo K. I. Z. ist am Mittwochabend vor etwa 3500 Fans in der Rostocker Stadthalle mit ihrem Programm „Rap über Hass“ aufgetreten.

Rostock. Dicht an dicht stehen die Menschen in der Rostocker Stadthalle. Die Lichter sind aus. Die Lautsprecher geben keinen Ton von sich. Bis plötzlich eine weibliche Stimme durch den Raum hallt. Fast wie in einem Dokumentarfilm. Das Thema: die Nervenheilanstalt Birkenhain. Der Blick manchen Konzertbesuchers verrät: die Einrichtung ist bekannt aus dem neusten Album des Berliner Rap-Trios K.I.Z.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch ehe der Beat einsetzt, grölen die Fans im Chor: „V.I.P. in der Psychiatrie, ey. V.I.P. in der Psychiatrie, ey.“ Als dann endlich der Vorhang fällt, rastet die Menge aus. Ganz in Weiß gekleidet stehen Nico, Tarek und Maxim auf der Bühne und schließen sich den Rufen des Publikums an. Das ist ziemlich laut: 3500 Menschen füllen den Saal.

Alte Hits und neue Lieder

Lange mussten sich die Rostocker gedulden, doch am Mittwochabend ist es endlich soweit. K.I.Z sind zurück an der Küste. Es ist ihr erstes Konzert in der Hansestadt seit Januar 2017. Darauf hingefiebert haben die Geschwister Anne-Sophie und Tobias Froese aus Parchim. Und: Die Hits, auf die sie hoffen, sind teilweise noch älter. „Ich freue mich auf Klassiker aus dem Album Hahnenkampf“, sagt der 21-Jährige, der das Trio zuletzt auf dem Fusion Festival in Lärz gesehen hat. Damit ist er seiner älteren Schwester einen Schritt voraus – sie sieht die Rapper zum ersten Mal. Anhängerin des neuen Albums ist sie aber allemal. „Mein Favorit ist Kinderkram“, schwärmt die 24-Jährige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fan seit der ersten Stunde

Mit seinen Freunden ist Lotzet Goldbaum (37) zum Konzert gekommen. Seit fast 20 Jahren verfolgt der Rostocker die Musik von K.I.Z. „Ich finde es gut, dass die Jungs gegen den Strom schwimmen und sich nicht von der Masse mitreißen lassen“, sagt er. Ein gutes Beispiel dafür sei der Song „Rapp über Hass“, der zweite Titel nach „V.I.P in der Psychiatrie“ auf der Setlist.

„Einen wunderschönen guten Abend Rostock“, begrüßt Maxim die Menge nach dem Opening. „Bereit für einen Klassiker?“ Die Zuschauer antworten mit Kreischen. Es folgt „Urlaub fürs Gehirn“. Die Halle bebt. Es wird gepogt, was das Zeug hält. Auch als die selbsternannten „Kings of Pop“ die Menge dazu auffordern, einen Moshpit (Kreis) zu bilden. Der Beat von „Filmriss“ setzt ein. Jetzt heißt es: Nur nicht das Gleichgewicht nicht verlieren.

Lesen Sie auch

Bier auf der Bühne

„Kein Cachaça, kein Rosé, kein Champagner, kein Moët“ – dafür aber gönnt sich Nico in einer kurzen Gesangspause ein Bier auf der Bühne. Viele Fans tun es ihm gleich. Eine Überleitung zum gleichnamigen Lied.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur wenig später singen die „Kanibalen in Zivil“: „Hurra, diese Welt geht unter!“ Provozieren, das können die Berliner Rapper – auch an diesem Abend. Doch mit ihrem satirisch-kritischen Blick auf gesellschaftliche Umstände und Politik begeistern sie die Meute im Saal. Mit lautem Klatschen und Gebrüll fordert diese eine Zugabe. Das Trio erbarmt sich. „Ich war in der Schule und habe nix gelernt. Doch heute habe ich ei’n Affen und ein Pferd.“ Die Fans jubeln und erwidern: „Ein Pferd und ei’n Affen. Ein Pferd und ei’n Affen.“

Ein „Filmriss“ nach diesem Auftritt: unvorstellbar. „Boom Boom Boom“, was für eine Show.

Von Susanne Gidzinski und Jessica Orlowicz