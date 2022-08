Rostock. Es ist heiß am Freitagabend im Rostocker Mau. Mit 800 Besuchern ist der Club restlos ausverkauft, draußen versuchen Fans noch spontan Karten zu ergattern. Auf der Bühne werden jeden Moment die Beatsteaks erwartet.

Die Punkrocker aus Berlin stehen sonst auf den ganz großen Bühnen, jetzt sind sie für eine Clubshow zurück nach Rostock gekommen – ins Mau, wo sie bereits in den Anfangsjahren vor wesentlich kleinerem Publikum spielten. „Hallo Rostock! Ist das schön hier“, begrüßt Frontmann Arnim Teutoburg-Weiß sein Publikum.

Die Beatsteaks in Rostock: So ist die Stimmung

Schon beim ersten Ton von „Hello Joe“ beginnt die Masse, zu eskalieren. Die Fans springen hoch, zur Seite. Sie reißen die Arme hoch, singen mit. Nach wenigen Minuten sind alle schweißgebadet, nasse T-Shirts kleben an den Körpern. „Das ist jetzt schon das heißeste Konzert des Jahres“, sagt Teutoburg-Weiß lachend. Schweiß läuft ihm über die Stirn. Er wedelt sich und seinen Fans mit einem Handtuch Luft zu.

Die „Beatsteaks“ um Sänger Arnim Teutoburg-Weiß spielten am Freitag im ausverkauften Rostocker Mau-Club. 800 Fans feierten mit der Berliner Band bei schweißtreibenden Temperaturen. © Quelle: Katrin Zimmer

„Rostock, tanzen“, fordert die Band das Publikum auf. Doch das ist gar nicht nötig. Auch wenn alle dicht an dicht gedrängt stehen – kaum einer steht still. „Passt gut aufeinander auf!“, ruft der Frontmann. „Heute fallen wir uns gegenseitig richtig in die Arme.“ Später erkundigt er sich: „Geht es euch gut bei der Hitze? Wollen wir mal alle Türen aufreißen? Dann hört man uns bis zur Innenstadt.

Setlist in Rostock: Diese Songs spielen die Punkrocker

Neue und alte Hits, englische und deutsche Titel sind zu hören. Zur Setlist gehören „Frieda & die Bomben“ „Hand in Hand“, „Hail to the freaks“, „Automatic“, „Jane became insane“, „Hey du“ oder auch „Cut off the top“.

Jeder Song wird textsicher mitgesungen, viele Refrains lässt der Sänger sein Publikum allein singen. „Es ist so schön, wie ihr singt. Vielen Dank“, betont er gerührt.

Diese Beziehung haben die Beatsteaks zu Rostock

Der Auftritt der Beatsteaks ist bei Weitem nicht der erste in der Hansestadt. Neben Shows im Mau sind die Musiker auch schon in der Stadthalle und im Moya aufgetreten.

Unter dem Pseudonym "Teutilla" arbeitete Frontmann Arnim Teutoburg-Weiß mit dem Rostocker Rapper Marteria zusammen. Der Song "Aliens" schaffte es in die deutschen Single-Charts. Den Titel performten die beiden auch 2018 vor mehr als 30 000 Menschen im Rostocker Ostseestadion.

Fazit zum Beatsteaks-Konzert in Rostock

Und auch dieser Abend im August 2022 bleibt sicher nicht der letzte Besuch in der Hansestadt. Die Berliner schaffen es, das Rostocker Publikum mitzureißen. Und auch den Künstlern ist deutlich anzusehen: Diese heiße Clubshow hat sich gelohnt.

Von Katharina Ahlers und Katrin Zimmer