Sängerin Katie Melua ist am Mittwochabend mit ihrer Band vor mehr als 1200 Besuchern im Rostocker Iga-Park aufgetreten. An der Gitarre wird sie von ihrem Bruder Zurab (r.) begleitet.

Zwei Jahre lang war die georgisch-britische Sängerin Katie Melua nicht in Deutschland. Am Mittwochabend ist sie mit ihrem Programm „A summer in Germany“ im Rostocker Iga-Park aufgetreten. Die OZ bewertet Stimmung und Show in einer Blitzkritik – und sagt welche Songs gespielt wurden.

