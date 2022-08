Rostock. Zum Abschluss des Open-Air-Konzertsommers im Iga-Park gibt es am Sonnabend ein Heimspiel. Nachdem die Punkrocker von Dritte Wahl im Juni bereits als Support der Broilers aufgetreten waren, geben die Rostocker nun ihre eigene Show.

1800 Fans sind gekommen – schon bei der Vorband „Slime“ wird getanzt und gefeiert. Festivalstimmung.

Dritte Wahl in Rostock: So ist die Stimmung

Die Atmosphäre im Iga-Park ist familiär. Auffällig viele Konzertbesucher tragen Fan-Shirts der Band, die in der Hansestadt eine große Fanbase hat. Viele Gäste sitzen vor Konzertbeginn auf der Wiese, trinken Bier, unterhalten sich.

Die Besucher schätzen die Nähe zu den Musikern. „Dritte Wahl ist eine Band, die noch an die Fans denkt – nicht nur an das Kommerzielle“, sagt etwa Oliver. Jedes Jahr komme er aus Schleswig-Holstein nach Rostock, sein erstes Konzert war bereits 1997. „Mir gefallen Songs, in denen die Band ihre eigenen Sorgen und Ängste verarbeitet“, so Oliver.

Oliver und Ela kommen jedes Jahr aus Schleswig-Holstein nach Rostock © Quelle: Finn Loose

Ähnlich geht es Korni, Max und Ulrich aus Güstrow. „Wir sind seit mehr als zehn Jahren Fan und kennen Teile der Band sogar privat“, erklärt Korni. Er verbindet die Band mit „Heimatliebe“ – einige der Musiker kommen ebenfalls aus Güstrow.

Für Thomas und Petra Schäfer ist es das erste Konzert der Punkrocker © Quelle: Finn Loose

Eine ganz besondere Beziehung hat Thomas Schäfer zur Band. „Als ich bei einem Unfall in Amerika ins Krankenhaus musste, hat mir ein Kollege die Musik gezeigt“, sagt er. Nun ist Schäfer bei seinem ersten Konzert – zusammen mit Petra Schäfer.

Heimspiel für Dritte Wahl: So ist die Show

Rockig startet die Show und die Fans bilden eine Moshpit. Die Künstler geben „Rausch“ zum Besten. „Lass uns zusammen den Rausch probieren, lass deine Sinne vom Nebel verführen“, singt Frontmann Gunnar Schroeder. Ihm ist deutlich anzusehen: Die Hansestadt sei immer etwas besonderes. „Wir wollten die Tradition nicht abreißen lassen und haben uns gedacht, wir wollen nochmal herkommen, nach Hause kommen.“ Unter anderem spielt die Band eine Hymne für den Iga-Park.

Der Iga-Park sei eine schöne Location, man sei froh, dass das Wetter mitspiele. Die Anmoderation für den nächsten Hit. „Die Sonne scheint schon seit Tagen. Und wir sind unten am Strand. Dreißig Grad und wir haben die ersten Drinks in der Hand“, heißt es in „Der Himmel über uns“. Am Freitag habe man noch mit Sorge den Wetterbericht verfolgt. „Ich meine – wir alle freuen uns sonst ja eigentlich über Regen“, so Schroeder. Selbst in Rostock würden mittlerweile mediterrane und orientalische Bedingungen herrschen – die Anmoderation für „Ali Baba“.

Die Setlist im Iga-Park: Diese Songs rocken Dritte Wahl

Weitere Songs an dem Abend: „Halt mich fest“, „Greif ein“, „Auge im Auge“, „Ikarus“ und „Zur See“. „Wollen wir wirklich bis ans Ende unserer Tage die Störenfriede sein?“, fragt Schroeder. Jubel. „Oder wollen wir einfach so sein wie alle?“ Die Fans buhen ablehnend. Die Band spielt ihren Song „Das regelt der Markt“ an.

Dritte Wahl: Neben Musik auch politische Statements

Die Band wird gewohnt politisch. Schroeder kritisiert den Umgang mit Julian Assange, die mangelnde Unterstützung seitens der EU-Staaten. In einem Song erinnern sie daran, dass es auch schon vor Corona Leute gegeben hat, „die so merkwürdige Sachen geglaubt haben, wie zum Beispiel das komisches Zeug aus Flugzeugen gesprüht wird“. In der nächsten Anmoderation kritisert Schroeder dann aber: In Deutschland müsse immer alles im Gleichschritt laufen. „Wenn jemand an sowas glaubt, tut er mir damit ja nicht weh.“

Bei "Greif ein" wurde es dann richtig aktuell: Als die Band den Song performt, werden auf der Videoleinwand Lichtenhagen-Bilder gezeigt. Der Frontmann lobt, die 3600 Teilnehmer der Großdemo, die anlässlich des 30. Jahrestages der rassistischen Angriffe am Sonnabend rund um das Sonnenblumenhaus veranstaltet wurde. Alle brüllen "Nazis raus".

Ende des Open-Air-Sommers 2022 im Iga-Park – das Fazit

Zweimal verlassen die Musiker die Bühne - und müssen sich nicht lange um eine weitere Zugabe bitten lassen. Mit dem letzten Song „Sirenen“ geht auch der Open-Air-Konzertsommer im Iga-Park zu Ende. Seit Anfang Juni haben sich zahlreiche hochkarätige Bands nahezu die Klinke in die Hand gegeben. Alle Konzerte haben tausende Besucher nach Schmarl geholt – am meisten Besucher kamen zu Roland Kaiser (20 000 Fans), den Ärzten (13 000) sowie den Toten Hosen (12 000).

Auch wenn bei Dritte Wahl nicht ansatzweise so viel los war – die Stimmung war erstklassig, das Heimspiel ein gelungener Abschluss. Nach zweijähriger Corona-Durststrecke hatten die Künstler und die Fans diesen Konzertsommer bitter nötig.