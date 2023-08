Engerling, die traditionsreiche Bluesband aus dem Osten, spielt am 8. September im Rostocker Mau-Club. Die Musiker haben eine lange Zeit durchgehalten, obwohl sie nie recht ins Schema passten.

Rostock. Sie ist immer noch aktiv: Die Bluesband Engerling, bereits 1975 gegründet, ist sie in diesem Jahr wieder auf Tour. Zur Geschichte der Band: Ihren ersten Auftritt hatten die Musiker um Bandchef Wolfram „Boddi“ Bodag auf der Bühne eines Gasthofs in Mahlow bei Berlin. So gibt es die Band schon 48 Jahre lang.