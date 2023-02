﻿Stars und Legenden kommen zum Bluesfestival nach Rostock

Die kroatische Sängerin Vanja Sky tritt bei der 26. Ausgabe des Bluesfestivals am 25. Februar in Rostock auf.

Hochkarätiges Line-up bei der 26. Ausgabe des Bluesfestivals in Rostock: Am 25. Februar geben sich die großen Namen der Szene in der Hansestadt die Klinke in die Hand. Unter anderem Abi Wallenstein mit Martin Röttger, Vanja Sky und Harlem Lake treten ab 19 Uhr im Zwischenbau auf.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket