﻿Zum Valentinstag: Wo es in Rostock die schönsten Blumen gibt

Blumen zum Valentinstag sind bei vielen Pärchen eine Tradition. Wo in Rostock bekommt man also die schönsten Sträuße für den Partner oder die Partnerin?

Ein Florist hält rote Rosen für einen Blumenstrauß in der Hand (Symbolbild). Rote Rosen sind ein traditionelles Geschenk zu Valentinstag. Doch wo bekommen Verliebte in Rostock die besten?

Rostock. Traditionell sind es die roten Rosen, die Verliebte ihren Partnerinnen und Partnern zum Valentinstag am 14. Februar übergeben. Doch auch für Fans von unkonventionellen Blumensträußen halten die Rostocker Blumenläden einiges parat.

Bei der Fülle an Auswahl stellt sich jedoch die Frage: Welcher ist der beste Blumenladen in Rostock? Die OSTSEE-ZEITUNG durchforstete die Internet-Bewertungen der Floristen, um den besten zu finden.

Das Ranking basiert auf Google-Bewertungen und damit auf den Meinungen der Kunden. Der Geschmack von Blumenkäufern ist natürlich unterschiedlich, dementsprechend stellt dieser Artikel nur eine Orientierung dar und ist auch keinesfalls eine allumfassende Liste. Unsere Auswahl-Kriterien: mindestens 30 Bewertungen und mindestens 4,5 Sterne.

1. „Lieblingsblume“ in der Rostocker Innenstadt – 4,9 Sterne

Der Laden „Lieblingsblume“ liegt im Herzen Rostocks, in der Grubenstraße 49. Die Website von Lieblingsblume verkündet: „Wir leben Blumen und wir lieben unser Handwerk!“ und das bestätigen auch die Kunden – „Lieblingsblume“ hat eine Bewertung von 4,9 Sternen bei 97 Bewertungen.

Die Beratung der „Flower Ladies“, wie das Team liebevoll von Kunden genannt wird, wird durchgehend als kompetent, das Team als kreativ und die Sträuße und Gestecke als wunderschön beschrieben. „Lieblingsblume ist die Nummer 1 aller Blumenläden in ganz Rostock“, schreibt ein Rezensent.

Bestellen kann man per Telefon, online oder direkt im Laden. Innerhalb Rostocks und im nahen Umkreis liefern die Floristinnen auch. Montag bis Freitag ist „Lieblingsblume“ von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags von 9 bis 13 Uhr, außerdem nach Vereinbarung.

2. „Hafenblume“ Rostock direkt am Stadthafen – 4,8 Sterne

Der Name ist Programm: Bei „Hafenblume“ können Kunden alle Arten von Blumen und Gestecken direkt am Stadthafen kaufen. Am Warnowufer 61 befindet sich Cindy Mönnichs Laden mit insgesamt 4,8 Sternen bei 37 Google-Bewertungen. Dieser bietet nicht nur frische Schnittblumen, sondern auch getrocknete Blumen. Auch Deko und Workshops bietet „Hafenblume“ an.

Und die Kunden sind von dem Angebot begeistert. „Hafenblume“ sei ein Blumenparadies. Mandy Krüger schreibt: „Man konnte sich vor lauter schöner Blumen kaum entscheiden.“ Und auch die freundliche und aufgeschlossene Art der Inhaberin wird angepriesen: „Deine fröhliche und herzliche Art holt jeden ab“, schreibt Doreen Liebherr direkt an Cindy Mönnich.

„Hafenblume“ ist Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Bestellungen können Kunden online oder via Telefon aufgeben. Nach Hause geliefert wird innerhalb der Öffnungszeiten auch.

3. „Flower Lounge & Atelier“ – 4,7 Sterne, 41 Bewertungen

Im Barnstorfer Weg 33 in der KTV findet sich die „Flower Lounge & Atelier“, die von Kunden mit 4,7 Sternen bewertet wird. Neben Blumen und Gestecken bietet das Team auch Blumenworkshops an und vermietet die Örtlichkeiten. Kunden schätzen die große Auswahl, die schönen Dinge „abseits des Mainstreams“ und die freundliche Bedienung.

„Super Blumenladen und nicht nicht nur schöne Sträuße bekommt man dort, noch viel super schöne andere Sachen. Es macht immer wieder Freude dorthin zugehen. Alle Angestellten sind sehr freundlich und helfen auch gerne schöne Sachen zusammen zu stellen“, heißt es beispielsweise in den Bewertungen.

Geöffnet hat die „Flower Lounge“ montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr.

4. „Angelangt“ in Biestow – 4,6 Sterne, 52 Bewertungen

Ein wenig außerhalb, am Dorfteich 15G in Biestow, finden Blumenkäufer den Blumenladen „Angelangt“. Auf der Website von „Angelangt“ heißt es: „Von der Floristik bis zur Feinkost – wir von „Angelangt“ haben ein Händchen für Ihre Herzenswünsche.“ Das breite Angebot sticht hervor – so bieten die Inhaber von einem Blumenabo über Gartenzubehör bis hin zu Pesto und Nudeln alles an. Damit eignet sich der Laden perfekt für Geschenke aller Art.

Auch die Lage des Geschäfts überzeugt: „Von außen sieht es aus wie ein Märchenhaus und von innen ist alles wunderschön und liebevoll eingerichtet“, schreibt Sharon Lietz. Jens Schwarz lobt vor allem das Personal und die Auswahl: „Exzellente Blumensträuße. Hier wird noch mit Herzblut und individuell für den Kunden gebunden.“

„Angelangt“ ist montags von 9 bis 18 Uhr offen, dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Zu erreichen sind sie außerhalb des Ladens über ihre Website und per Telefon. Auch einen Lieferdienst bietet das Geschäft.

5. „Kleeblatt Blumenwerkstatt“ mit 4,5 Sternen bei 48 Bewertungen

Das „Kleeblatt“ hat in Rostock seinen Sitz am Ulmenmarkt und bietet seinen Kunden ebenfalls alles was das Blumenherz begehrt: Sträuße, Gestecke und Kränze für jeden Anlass. Die Stammkunden sind begeistert, wie diese Google-Rezension exemplarisch zeigt: „Ich bin schon eine ganze Weile hier Kunde und bin immer wieder begeistert, wie meine Vorstellungen und Wünsche umgesetzt werden. Vom Brautstrauß bis zum Tischschmuck für meine Hochzeit oder Osterkörbe und Weihnachtgestecke. Jedes Einzelne für sich ein Kunstwerk und individuell.“

Die Öffnungszeiten des „Kleeblatts“ in der Rostocker KTV sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 16 Uhr, am Mittwoch können zwischen 10 und 14 Uhr Bestellungen abgeholt werden. Laut der Internetseite lassen sich andere Zeiten aber telefonisch vereinbaren.