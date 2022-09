Das Warten hat ein Ende: Die Band „Böhse Onkelz“ musste ihr Konzert in Rostock zwei Mal coronabedingt verschieben – doch am Montag holen die Deutschrocker die lang geplante Show nach. Ob es noch Karten gibt und wann die Show beginnt.

Rostock. Tausende Fans warten bereits seit Frühling 2020 auf diesen Abend – und nun ist es nach über zwei Jahren so weit: Am Montag, 12. September, tritt die Deutschrock-Band „Böhse Onkelz“ in der Rostocker Hansemesse auf. Etwa 9000 „Neffen und Nichten“ – wie sich die Fangemeinde nennt – strömen am Abend Richtung Schmarl.

Allerdings gehen jene, die spontan noch an Karten rankommen möchten, leer aus: Es gibt keine Abendkasse – die Show ist ausverkauft. Die Tickets der verschobenen Shows am 3. Oktober 2021 beziehungsweise vom 22. April 2020 behalten aber ihre Gültigkeit. Die Pandemie spielt während des Konzerts keine Rolle – die Fans müssen sich beim Feiern also an keine Corona-Regeln halten.

Der Einlass ist ab 17.30 Uhr und die Show beginnt um 19.30 Uhr. Der Special Guest am Montagabend ist die walisische Rockband „Florence Black“. Der Veranstalter Live Geist Entertainment empfiehlt den Besuchern, genug Zeit für die Anreise einzuplanen, um rechtzeitig durch die Ticket- und Taschenkontrolle zu kommen.

Anreise zur Hansemesse: Auto oder Bahn?

Die Hansemesse ist sowohl mit dem Auto als auch mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen. Mit dem Auto kommen die Fans über die B 105 – also über den Warnowtunnel – sowie über die Stadtautobahn B 103 zum Veranstaltungsort. Bei der Hansemesse stehen 1332 Parkplätze zur Verfügung. Pro Auto kostet ein Parkplatz sechs Euro.

Andreas Markgraf, Chef der Hansemesse, aber empfiehlt die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr, um Verkehrschaos zu vermeiden. Vom Rostocker Hauptbahnhof ist die Hansemesse mit der S-Bahn (Richtung Warnemünde) zu erreichen. Die Haltestelle ist der Bahnhof Lütten Klein.

Mehr Sicherheit in Rostocker Hansemesse

Erst Ende Juli sorgte ein Vorfall nach einem Konzert der Deutschrock-Gruppe für Aufsehen. Fans liefen nach einem Auftritt der "Böhsen Onkelz" in Frankfurt am Main über Gleise in der Nähe des Fußballstadions, wo die Band zuvor gespielt hatte. Das Paar aus der Nähe von Wismar wurde tödlich von einem Zug erfasst. Beim Konzert am Montag sei aber für reichlich Sicherheit gesorgt, so Markgraf. "Im Vergleich zu anderen Konzerten gibt es hier mehr Personal", so der Chef der Hansemesse.

Das letzte Album der Band erschien im Frühjahr 2020. Die Platte mit dem Titel „Böhse Onkelz“ ist das zweite Studioalbum der eher umstrittenen Gruppe seit ihrem Comeback 2014. Auf welche Highlights sich die Fans freuen können, das soll laut dem Veranstalter eine Überraschung sein. Die 9000 Besucher können aber davon ausgehen, dass die Band Songs von ihrem letzten Album sowie Klassiker, wie „Auf gute Freunde“ oder „Nichts ist für die Ewigkeit“, für ihre Fans spielt.