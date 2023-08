﻿Bombenfund in Bramow: Rostock droht zum Hansa-Spiel Verkehrschaos

Kostenfrei bis 13:03 Uhr lesen

Wenige Stunden vor Anpfiff im Ostseestadion

Am Samstag ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Rostock gefunden worden. Mehrere Züge fielen deshalb aus.

Am Samstagmorgen ist an der S-Bahn-Strecke in Rostock-Bramow ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Züge stehen still, Straßen sind nicht passierbar. Es drohen weitere Sperrungen. Die Anreise zum Hansa-Spiel könnte für viele Fans beschwerlich werden.