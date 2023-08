Verkehrschaos bleibt aus

Am Samstag fielen in Rostock mehrere Züge wegen des vermeintlichen Fundes eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg aus.

Am Samstagmorgen ist der Fund eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg an der S-Bahn-Strecke in Rostock-Bramow vermeldet worden. Wenige Stunden vor dem Hansa-Heimspiel drohte ein Verkehrschaos. Der Munitionsbergungsdienst hat nun festgestellt: Vom Fund geht keine Gefahr aus.

