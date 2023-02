﻿Über 4000 Euro Gehalt, Kita-Platz und tolles Haus: Insel macht Fachkräften aus MV Top-Angebot

Wieder leere Briefkästen: 500 Postbeschäftigte sind am 6. Februar dem Verdi-Aufruf gefolgt und haben in Rostock demonstriert. Unter ihnen: Ute Harberg und Jacqueline Roth aus Schwerin. Sie berichten, was sie tagtäglich leisten und warum sie sich von der Deutschen Post nicht wertgeschätzt fühlen.