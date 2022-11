Feuer auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt: Bude am Uniplatz brennt lichterloh

OB-Wahl in Rostock OB-Wahl in Rostock

Am 27. November treten Eva-Maria Kröger (Linke) und Michael Ebert (Einzelbewerber) in der Stichwahl um das Amt des Rostocker Oberbürgermeisters an. Die beiden Kandidaten haben für den OZ-Wahlcheck vorab 17 Fragen beantwortet, die zeigen welcher Bewerber am besten zu Ihnen passen könnte.