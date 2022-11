﻿Brand auf Rostocker Weihnachtsmarkt kurz vor Eröffnung: „Das ist eine Katastrophe“

Drei Tage vor dem Start des Rostocker Weihnachtsmarktes ist es am Freitagnachmittag zu einem tragischen Vorfall gekommen. Eine Bude fing Feuer. Der Schock sitzt bei allen Beteiligten tief. Wie es genau zu dem Brand kam und wie es jetzt weitergeht.

Vor dem Start des Rostocker Weihnachtsmarktes am Montag hat es am Freitag einen Brand in einem Verkaufsstand gegeben.

Rostock. Fassungslos steht Michael am Freitagnachmittag auf dem Universitätsplatz in der Rostocker Innenstadt. Seine Hände zittern. Noch immer kann er nicht glauben, was sich hier vor wenigen Stunden ereignet hat. Drei Tage vor der Eröffnung des Weihnachtsmarktes wollte der junge Mann, der zu der niederländischen Schausteller-Familie Hinzen gehört, eigentlich nur seinen Churro-Verkaufsstand herrichten und sämtliche Geräte testen.

Als er gegen 13.20 Uhr aber seine elektrisch betriebene Ölwanne einschaltete, kam es zu einem bösen Unglück. Die rund 20 Liter Neu-Öl gingen in Flammen auf – „einfach so“, beschreibt er die Situation. Rasend schnell soll sich das Feuer ausgebreitet haben. Passanten berichteten außerdem von einem lauten Knall. „Es war furchtbar. So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt der Schausteller Rainer Klitzing, der das Geschehen von der benachbarten Bude aus mitbekommen hat.

Ersthelfer erleidet Rauchvergiftung

Michael blieb nichts weiter übrig, als die Bude schnell zu verlassen. „Ich habe mir nur die Kasse gegriffen und bin rausgerannt“, berichtet er. Draußen habe er um Hilfe gerufen – Spaziergänger gebeten, den Notruf zu wählen. „Zuerst hat keiner reagiert“, schildert er. Aus einem benachbarten Haus griff er sich schließlich einen Feuerlöscher und bekämpfte die Flammen selbst. Andere Schausteller taten es ihm gleich. Gemeinsam sei es den Ersthelfern gelungen, das Feuer zu stoppen ehe die Einsatzkräfte eintrafen.

„Das war ziemlich knapp. Es hat nicht viel gefehlt, da hätten auch die anderen Stände Feuer gefangen“, meint Klitzing. Sein Kollege sei einer der ersten gewesen, die geholfen haben. Aufgrund der starken Rauchbildung sei er im Anschluss allerdings auf der angrenzenden Rasenfläche umgekippt. Er habe sich eine Rauchvergiftung zugezogen und sei ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das bestätigt auch die Polizei. Weitere Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

Budenbetreiber in Rostock unter Schock

Wohl aber der Verkaufsstand. Infolge des Feuers ist dieser teilweise zusammengefallen. Bis in die Abendstunden hinein sind Michael und sein Team damit beschäftigt, die Überbleibsel abzubauen und abzutransportieren. Auch die Kriminalpolizei und ein Brandursachenermittler sind vor Ort. Zeit zum Durchatmen hatte Michael bisher nicht. Erst, als alles beräumt ist – gegen 17 Uhr – gönnt sich der junge Mann eine kurze Pause.

Auf die Frage hin, wie es ihm geht, weiß der Schausteller auch Stunden nach dem eigentlichen Vorfall keine direkte Antwort. Er schaut an sich hinunter und zuckt mit den Achseln. „Ich glaube, gut“, sagt er schließlich mit leiser Stimme. Der Schock steht ihm noch sichtlich ins Gesicht geschrieben – und nicht nur ihm.

Schausteller in Rostock halten zusammen

„Das ist eine Katastrophe“, fasst Inga Knospe das Geschehene zusammen. Sie ist Chefin der Rostocker Großmarkt GmbH, die „Herrin über den Weihnachtsmarkt“. Knospe findet in dem Schrecken aber auch Positives: „Die Schausteller halten immer fest zusammen, das ist eine große Familie.“ Als die ersten Flammen aus der Bude schlugen, habe es nur Augenblicke gedauert bis die Nachbar-Schausteller mit Feuerlöschern angerannt kamen. „Und diese ,Familie‘ findet auch jetzt eine Lösung. Ich bin sicher, dass der Betreiber am Montag mit einer neuen Bude eröffnen kann. Unser Weihnachtsmarkt steht zusammen.“

Davon geht auch Lothar Welte, Chef des Schaustellerverbandes MV aus. „Wir waren gerade zur Sicherheitseinweisung im Rathaus als die Nachricht vom Brand kam“, erzählt er. „Das ist traurig, sehr traurig.“ Welte schwärmt ebenfalls vom Zusammenhalt auf dem größten Weihnachtsmarkt in Norddeutschland: „Die Kollegen haben alle angepackt. Aber als dann die Jalousien runtergefallen sind, konnten wir nichts mehr machen. Zum Glück haben die Flammen nicht auf andere Buden übergegriffen.“

Ersatzbude aus den Niederlanden geordert

Bei dem Betreiber handle es sich, so Welte, um einen sehr beliebten Schausteller-Betrieb aus den Niederlanden: „Minus Hinzen und sein Team sind seit Jahren bei uns auf fast allen großen Volksfesten. Ein echter Traditionsbetrieb.“ Hinzen habe schon eine Ersatz-Bude aus den Niederlanden geordert. „Von so was lässt er sich den Advent nicht vermiesen.“ Die Niederländer betreiben mehrere Stände auf Rostocks Weihnachtsmarkt, unter anderem die vor allem bei Kindern beliebten „Greifer-Automaten“.

Das bestätigt auch Michael gegenüber der OZ. Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes soll die entstandene Lücke zwischen den Buden wieder gefüllt sein. Sein Schwiegervater werde sich schnellstmöglich mit einem Ersatzstand auf den Weg machen. „Das werden jetzt noch einmal extrem stressige Tage. Die Hauptsache ist aber, dass nichts Schlimmeres passiert ist“, sagt der Schausteller abschließend.