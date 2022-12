﻿Nachbarn nach Brand in Dierkow fassungslos: „Das tut einem leid, so kurz vor Weihnachten“

Dierkow. Es ist ein kalter Sonntagnachmittag und im Rostocker Stadtteil Dierkow bricht die Dunkelheit ein. In einer Einfamilienhaussiedlung leuchtet in vielen Fenstern die Festtagsdeko – so auch auf einer Seite einer Doppelhaushälfte im Swölkenweg. Im Hintergrund flimmert der Fernseher. Doch die augenscheinliche Normalität hat ihre Grenzen: Der Vorgarten ist voller Dachziegel, rot-weißes Polizeiband umzäunt das Grundstück, das Dach besteht nur noch zur Hälfte. Immer wieder bleiben Schaulustige davor stehen und unterhalten sich.

Das Haus hat in der Nacht zu Sonntag Feuer gefangen. Dabei ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 350.000 Euro entstanden. In der Nachbarschaft heißt es, eine junges Paar mit Kind hätte den jetzt zerstörten Teil der Doppelhaushälfte erst in diesem Jahr erworben. Die Anwohner sind fassungslos. "Das tut einem leid für die Familie, so kurz vor Weihnachten", sagt Martina Helm, die ein paar Häuser weiter lebt, und schüttelt den Kopf. "Gott sei Dank waren die nicht zu Hause." Die Betroffenen hätten noch nicht in Dierkow gewohnt, seien bislang vor allem für Renovierungsarbeiten vor Ort gewesen.

Polizeiband hängt am Sonntagnachmittag vor der Doppelhaushälfte in Dierkow, die in der Nacht zu Sonntag in Brand geraten ist. © Quelle: Klara Richter

Nach Feuer in Dierkow: Brandursache steht fest

Wie es zu dem Feuer kam, wissen am Wochenende nur zwei Menschen: die Brandursachenermittler, die am Sonntagnachmittag nach getaner Arbeit mit hochgekrempelten Ärmeln das Grundstück verlassen. Ihre Erkenntnisse teilen sie im Laufe des Montags mit Staatsanwaltschaft und Polizei. Was laut den Beamten bereits zu den Fakten zählt: Am Sonnabend kurz nach 22 Uhr ging der Notruf der Nachbarin aus der angrenzenden Doppelhaushälfte ein. Sie bemerkte Rauch und Qualm im Bereich des Dachs, rettete sich anschließend ins Freie. Die Frau steht noch immer unter Schock.

Nachbarn versammeln sich in Dierkow auf der Straße

Schnell habe sich nach dem Anruf die gesamte Nachbarschaft in der Einfamilienhaussiedlung auf der Straße versammelt, berichtet Sean Helm. Auch er sei die halbe Nacht wach gewesen. „Ich habe mich so sinnlos gefühlt“, schildert er die Situation. Der 14-Jährige, seine Freundin und die Eltern seien auf und ab gelaufen, die Mutter habe dann das Auto umgeparkt, um Platz für die Feuerwehr zu schaffen. Der war nötig: Etwa 40 Feuerwehrleute bekämpften über mehrere Stunden die Flammen. „Die ganze Straße war voll, die Querstraße auch – und überall Blaulicht“, berichtet Martina Helm. Erst gegen 2 Uhr seien die Kameraden abgerückt.

Video: Großbrand in Rostock-Dierkow – Doppelhaushälfte bei Feuer zerstört Im Rostocker Stadtteil Dierkow hat es in der Nacht zu Sonntag gebrannt. Rund 40 Feuerwehrleute mussten den Dachstuhl einer Doppelhaushälfte löschen. Die Flammen griffen auch auf die andere Hälfte über. Der Schaden wird auf 350 000 Euro geschätzt.

„Hoffentlich ist die Familie gut versichert“

Aus dem Fenster heraus hat Anwohnerin Heike Röhrs den Brand bemerkt: „Ich habe gesehen, wie die Flammen hochschlugen.“ Und auch die Geräuschkulisse habe auf sich aufmerksam gemacht. „Da war viel Lärm, die Feuerwehrautos kamen nach und nach. Zwischendurch hörte es sich an, als wäre etwas eingekracht.“ Die 60-Jährige kennt die betroffenen Neuankömmlinge in der Nachbarschaft vom gemeinsamen Sommerfest und hätte die Helfer gerne unterstützt. Es sei ihr erster Gedanke gewesen. „Das ist der Unterschied zu neuen Wohngebieten: Hier guckt jeder, dass es den anderen gut geht. Viele haben sogar Schlüssel zu den Häusern der Menschen nebenan oder gegenüber.“

Die Folgen des Feuers nennt Röhrs einen Albtraum für die Bewohner. „Das mag ich mir nicht ausmalen, was das existenziell bedeutet“, sagt sie. „Hoffentlich ist die Familie gut versichert.“

Zwei Brände in einer Nacht in dem Rostocker Stadtteil

Frank Beyer, der regelmäßig bei seinem Vater in der Querstraße zu Gast ist, ist neben dichten Rauchwolken der Geruch in Erinnerung geblieben. „Das hat gestunken“, sagt der 64-Jährige. „Wir waren entsetzt.“ Zwar sei das Wichtigste, dass bei dem Brand keiner zu Schaden gekommen ist. Trotzdem hätten die Eindrücke ihn nachdenklich gestimmt. „Wir fühlen uns aber eigentlich sicher hier“, betont er.

Eigentlich, das bezieht sich wohl auf die Vermutung, ein Brandstifter hätte in dem Rostocker Stadtteil sein Unwesen getrieben. Denn: Ganz in der Nähe, wenige Hundert Meter Luftlinie entfernt, hat am Sonntag auch ein Auto auf einem Parkplatz Feuer gefangen. Die Brandbekämpfer hatten große Schwierigkeiten, die Flammen in den Griff zu bekommen.

Viel Arbeit und wenig Löschwasser für die Rostocker Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag: Nur kurze Zeit nach dem Großbrand in einem Dierkower Wohnviertel kam es zu einem weiteren Einsatz. © Quelle: Stefan Tretropp

„Zwei Einsätze in einer Nacht, das weckt schon Ängste, die man hat“, sagt Thomas Döhring, der seit 48 Jahren in dem Ort wohnt.

Von Jessica Orlowicz und Klara Richter